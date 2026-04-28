Поп-звезда Тейлор Свифт решила защитить свой голос и образ от дипфейков и подала заявки на товарные знаки. Этот шаг может стать новым способом борьбы с ИИ, копирующим голоса и образы знаменитостей. Если заявки одобрят, у артистов появится более надежный инструмент защиты от подделок.

По оценке юристов, речь идет не просто о защите контента, а о попытке закрепить права на голос и визуальный образ — категории, которые становятся уязвимыми в эпоху генеративного ИИ и дипфейков.

Отдельная заявка касается изображения певицы на сцене — в расшитом пайетками костюме с розовой гитарой. Этот образ, как и голос, регулярно становится объектом манипуляций. Дипфейки с участием Свифт варьируются от фальшивой рекламы до поддельных политических заявлений и откровенного контента.

Юрист по товарным знакам Джош Гербен отмечает, что «право на публичность» лишь частично защищает знаменитостей от несанкционированного использования их образа. Регистрация товарного знака, по его словам, может создать дополнительный юридический барьер.

Особенно новаторской он считает саму идею регистрации голоса как товарного знака. Гербен отмечает, что исторически певцы полагались на закон об авторском праве для защиты своей записанной музыки. Но современные ИИ-технологии позволяют создавать контент, имитирующий голос исполнителя, без копирования существующих записей. Именно этот пробел, по мнению эксперта, и пытается закрыть команда Свифт.

Подобные заявки уже одобряли — например, в случае с актером Мэттью Макконахи. В интервью The Wall Street Journal он подчеркивал: «Мы хотим создать четкие границы в отношении права собственности, где согласие и указание авторства станут нормой в мире ИИ».

Эксперты считают, что шаг Свифт может стать поворотным моментом. Если заявки будут одобрены, это откроет новый инструмент защиты для артистов, чьи голоса и образы легко копируются нейросетями.

В условиях стремительного развития генеративных моделей и роста числа дипфейков, индустрия развлечений, похоже, вступает в фазу активного юридического переосмысления того, что значит «владеть» собственным голосом и внешностью.

