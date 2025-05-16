Крупнейший в истории интернета черный рынок Haowang Guarantee, известный ранее как Huione Guarantee, объявил о прекращении работы после того, как Telegram заблокировал тысячи связанных с ним аккаунтов, каналов и групп. За время работы этот китайский рынок обеспечил транзакции на $27 млрд с участием криптовалютных мошенников и отмывателей денег, выяснили Wired и компания Elliptic.

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Haowang Guarantee предлагал через Telegram услуги третьих сторон, включая отмывание через криптовалюту Tether, продажу данных жертв, программ для дипфейков и даже оборудования для порабощения (ошейников с GPS-модулем и электрошокеров) в Мьянме, Камбодже и на Филиппинах.

Telegram, запрещающий мошенничество и отмывание по своим правилам, оперативно заблокировал аккаунты после обращения Wired. Представитель мессенджера Реми Вон заявил, что все сообщества, упомянутые изданием были удалены.

Сооснователь Elliptic, занимающейся отслеживанием криптовалют, Том Робинсон назвал закрытие Haowang «огромной победой», подчеркивая роль рынка в глобальной эпидемии криптомошенничества. Однако, по его словам, платформа пытается восстановить свою работы через другие аналогичные рынки, Xinbi Guarantee и Tudou Guarantee. Робинсон отметил, что успех борьбы с этими рынками во многом зависит от решимости Telegram блокировать их.