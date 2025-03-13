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Telegram представил новые функции своего криптокошелька

Telegram представил новые функции своего криптокошелька

Telegram вводит новые функции для своего криптокошелька, разработанного сторонней компанией The Open Platform (TOP). Они пригодятся для тех, кто использует мессенджер не только в качестве приложения для обмена сообщениями. Обновления позволят участвовать в торгах активами и доходности.

Основанный на блокчейне TON, TOP запустил кошелек в 2023 году. В компании сообщили, что в нем зарегистрировались уже более 100 млн пользователей. Там отметили, что большинство из них — новички в области криптовалюты.

Кошелек, в первую очередь, ориентирован на криптовалюту Toncoin, которую можно использовать на платформе Telegram для чаевых авторам, оплаты мини-игр и для покупки приложений.

Он также поддерживает биткоин и USDT (на блокчейне TON). С момента первого запуска кошелек получил поддержку и других валют, например, Notcoin.

После обновления TOP заявил, что пользователи смогут покупать, продавать или хранить криптовалюту без каких-либо депозитов. Это облегчит новичкам работу с ней.

Компания также вводит возможность заработать на хранении определенного количества Toncoin в кошельке. Там не уточнили процент доходности и количество криптовалют, которое необходимо иметь, чтобы начать зарабатывать.

Позже в этом году TOP планирует добавить такие же функции для держателей USDT и запустить программы лояльности, которые будут выгодны владельцам Toncoin.

Telegram-кошелек также претерпел изменения: появилась новая панель навигации в нижней части и удобный способ переключения между разделами «Кошелек», «Торговля» и «Заработок».

По мнению генерального директора TOP Эндрю Рогозова, после обновления кошелек Telegram работает как полноценная криптоплатформа, оставаясь при этом таким же простым и доступным, как и раньше.

Он также сообщил о запланированном внедрении программы лояльности специально для держателей Toncoin, чтобы еще больше повысить популярность экосистемы TON.

Обновление кошелька будет запущено в марте и апреле. В TOP уточнили, что, в соответствии с местным законодательством, в некоторых странах функции могут быть ограничены.

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