Telegram вводит новые функции для своего криптокошелька, разработанного сторонней компанией The Open Platform (TOP). Они пригодятся для тех, кто использует мессенджер не только в качестве приложения для обмена сообщениями. Обновления позволят участвовать в торгах активами и доходности.

Основанный на блокчейне TON, TOP запустил кошелек в 2023 году. В компании сообщили, что в нем зарегистрировались уже более 100 млн пользователей. Там отметили, что большинство из них — новички в области криптовалюты.

Кошелек, в первую очередь, ориентирован на криптовалюту Toncoin, которую можно использовать на платформе Telegram для чаевых авторам, оплаты мини-игр и для покупки приложений.

Он также поддерживает биткоин и USDT (на блокчейне TON). С момента первого запуска кошелек получил поддержку и других валют, например, Notcoin.

После обновления TOP заявил, что пользователи смогут покупать, продавать или хранить криптовалюту без каких-либо депозитов. Это облегчит новичкам работу с ней.

Компания также вводит возможность заработать на хранении определенного количества Toncoin в кошельке. Там не уточнили процент доходности и количество криптовалют, которое необходимо иметь, чтобы начать зарабатывать.

Позже в этом году TOP планирует добавить такие же функции для держателей USDT и запустить программы лояльности, которые будут выгодны владельцам Toncoin.

Telegram-кошелек также претерпел изменения: появилась новая панель навигации в нижней части и удобный способ переключения между разделами «Кошелек», «Торговля» и «Заработок».

По мнению генерального директора TOP Эндрю Рогозова, после обновления кошелек Telegram работает как полноценная криптоплатформа, оставаясь при этом таким же простым и доступным, как и раньше.

Он также сообщил о запланированном внедрении программы лояльности специально для держателей Toncoin, чтобы еще больше повысить популярность экосистемы TON.

Обновление кошелька будет запущено в марте и апреле. В TOP уточнили, что, в соответствии с местным законодательством, в некоторых странах функции могут быть ограничены.