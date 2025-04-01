Пользователи Telegram раскупили 7 тыс. виртуальных первоапрельских подарков в виде кирпичей за полчаса, следует из данных мессенджера. Так, продажа стартовала 1 апреля в 1:57 мск, а в 2:31 мск доступных подарков уже не осталось. Общая сумма проданных кирпичей может составлять почти 100 млн руб.

Фото: Telegram

Каждый кирпич продавался за 5 тыс. звезд (внутренняя валюта мессенджера). Такое количество валюты владельцы смартфонов на платформе Android могут купить за 8 299 руб., а iPhone — за 13 690 руб. Таким образом, мессенджер Павла Дурова мог заработать на продаже этих подарков от 58 млн до 95,8 млн руб. (в зависимости от платформы и региона покупки).

Пользователь, купивший этот подарок в Telegram, может закрепить его в своем профиле, перепродать кирпич на внутреннем аукционе мессенджера или обменять его на звезды, но по меньшему курсу.

Ранее в мессенджере были доступны и более дорогие подарки. Например, на 14 февраля Telegram продавал виртуальный кулон в виде сердца за 10 тыс. звезд. Тогда пользователи раскупили все 2 тыс. доступных подарков за шесть минут.