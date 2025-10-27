Пользователи Crypto Wallet в мессенджере Telegram получили возможность торговать токенизированными акциями крупных американских компаний круглосуточно с понедельника по пятницу, сообщает сервис. В список доступных активов вошли бумаги Amazon, Netflix, Coca-Cola, Nvidia, Tesla, а также биржевые фонды вроде S&P 500.

Telegram / cryptowallet_news_en

Новый раздел «Stocks & ETFs» уже доступен пользователям в отдельных регионах (список не приводится) и будет постепенно расширяться на другие территории.

На старте запущена торговля акциями более 50 ведущих американских корпораций. Все бумаги представлены в виде токенов, что позволяет начать инвестирование с минимальной суммы $1 и покупать дробные части акций. Токенизированные активы можно мгновенно и бесплатно отправлять другим пользователям Telegram.

Часть доступных акций предусматривает выплату дивидендов: когда компания начисляет дивиденды по обычным бумагам, владельцы токенов получают выплаты в том же токене непосредственно на баланс. Торговля не привязана к часам работы американских бирж и ведётся в режиме 24/5.

К запуску сервис отменил все комиссии за торговлю токенизированными акциями до 1 января 2026 года. Одновременно стартовала акция с гарантированными призами: пользователи, купившие акции на сумму $100 и удерживающие их 14 дней, получат бонусные бумаги стоимостью до $100.