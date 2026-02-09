Супербоул LX закончился триумфом «Сиэтл Сихокс», однако рекорды были установлены не только на футбольном поле, но и на финансовом рынке. Некоторые бренды заплатили рекордные суммы за эфирное время во время матча, подчеркнув его значимость как крупнейшего экономического события года.

Caleb Woods / Unsplash

На аукционе рекламы в телетрансляции NBC был установлен новый ценовой рекорд. Средняя стоимость 30-секундного рекламного ролика достигла отметки в $8 млн. За самые ценные слоты, которые шли в ключевые моменты матча, рекламодатели готовы были выложить более $10 млн. Для сравнения, на первом Супербоуле в 1967 году аналогичное эфирное время стоило всего $37 500, а на 50-м в 2016 году — $4,5 млн.

Спрос оказался настолько высоким, что все рекламные места были распроданы еще осенью 2025 года. По оценкам аналитиков, общая выручка телекомпании от продажи рекламы в рамках трансляции составила около $1 млрд.

Финансовые награды ждали и самих участников матча. Каждый игрок команды-победительницы «Сиэтл Сихокс» получил от Национальной футбольной лиги (НФЛ) бонус в размере $178 тыс. Футболисты проигравшей команды «Нью-Ингленд Пэтриотс» заработали по $103 тыс. долларов. А судьи, работавшие в финале, получили специальный гонорар в размере около $50 тыс. каждый.

Общий доход НФЛ от продажи билетов на матч и связанной с ним сувенирной продукции, по разным оценкам, составил около $400 млн.

