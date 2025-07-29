Компания Tencent выпустила Hunyuan World Model 1.0 — ИИ-модель для генерации виртуальных миров с открытым исходным кодом. Она предназначена для создания трехмерных виртуальных сцен по текстовому или графическому запросу. Этот инструмент решает серьезную проблему для разработчиков: сложность и дороговизну создания 3D-контента, а также зависимость от проприетарного программного обеспечения.

Tencent

Ключевая особенность модели — ее совместимость со стандартными графическими движками, VR-платформами и инструментами симуляции. Это позволяет создателям быстро переходить от концепции к готовому 3D-контенту. Hunyuan World Model 1.0 умеет разделять объекты внутри сцены. Пользователи могут редактировать или перемещать отдельные элементы, такие как деревья или автомобили. Небо также изолировано и может служить источником динамического освещения.

На практике модель создает не полностью исследуемые 3D-миры, а интерактивные 360-градусные панорамы. Пользователи могут осматриваться и перемещаться в ограниченном пространстве. Для более сложных движений камеры требуется дополнение Voyager. Несмотря на это, инструмент значительно ускоряет процесс визуализации и прототипирования.

Выпуск этой модели является частью более широкой стратегии Tencent по продвижению ИИ с открытым исходным кодом.

Компания стремится создать экосистему вокруг своих технологий, привлекая разработчиков со всего мира. Одновременно были выпущены и другие продукты: Hunyuan3D 2.0 для генерации текстурированных 3D-моделей и HunyuanVideo для создания видео.

Модель Hunyuan World Model 1.0 доступна для загрузки на GitHub и Hugging Face. Этот шаг укрепляет позиции Tencent на конкурентном рынке ИИ. Предоставляя мощные инструменты бесплатно, компания стимулирует инновации и получает ценную обратную связь от сообщества, что ускоряет дальнейшее развитие ее продуктов.