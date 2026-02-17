Российский теневой кинопрокат теряет зрителей и деньги. За прошлый год сборы нелегальных показов западных блокбастеров рухнули на 35% и составили 2,8 млрд руб. Аудитория сократилась еще сильнее — на 40%, до 6,3 млн человек. Это следует из данных отраслевого издания Cinemaplex.

Geoffrey Moffett/Unsplash

Лидерами альтернативного проката, как и годом ранее, стали короткометражки. Именно под их видом кинотеатры показывают голливудские новинки без согласия правообладателей. В 2025 году рекордсменом стала короткометражная лента «Край вдохновения». Второе и третье места заняли фильмы «Сколько весит облако?» и «Три добрых дела». За этими безобидными названиями скрывались такие проекты, как «Minecraft в кино», «Зверополис 2», «Капитан Америка: Новый мир», «Микки 17» и другие громкие премьеры.

Схема давно известна: зрителю продают билет на короткометражку с официальным прокатным удостоверением, а перед сеансом бесплатно показывают голливудский блокбастер. Так работают, например, сети «Мираж Синема», «Алмаз Синема», кинотеатры «Великан Парк» и «Гринвич Синема». В этих сетях не стали комментировать ситуацию.

Доля теневого проката в общих сборах российских кинотеатров составила 5,6%. Из 8,3 млн официальных сеансов на нелегальные пришлось 400 тыс. Это немного ниже, чем в предыдущие годы: в 2023 году доля достигала 6,1%, в 2024-м — 6,4%. Доля зрителей упала до 5,4%, тогда как годом ранее была 8,2%.

Примечательно, что билеты на пиратские показы все еще дороже обычных. Но разница стремительно тает. Главный редактор Cinemaplex Рифат Фазлыев отмечает: в 2023 году наценка составляла 24%, в 2024-м — 14%, а в 2025-м — всего 3%. В среднем билет на теневой сеанс обходился зрителю в 427 руб. против 364 руб. на легальный.

Общий бокс-офис российского проката за прошлый год вырос до 50,7 млрд руб. Это на 9,3% больше, чем в 2024-м. Однако число проданных билетов, наоборот, сократилось почти на 7% — до 118,6 млн. То есть сборы растут исключительно за счет повышения цен, а не интереса зрителей.

В отрасли падение теневого проката объясняют скудным репертуаром западных студий. Громких релизов вроде «Головоломки-2» (Disney) в прошлом году не случилось, а те, что вышли, например «Minecraft в кино» или «Лило и Стич», не нашли своей аудитории в России.

К тому же пиратские копии новых фильмов теперь молниеносно появляются на российских видеохостингах — пользователи выкладывают их практически сразу после премьер. В условиях растущих цен на билеты у зрителей просто пропадает смысл искать подходящий сеанс в кино, когда можно посмотреть то же самое дома и бесплатно.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.