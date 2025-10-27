Мировой спрос на терапию стволовыми клетками растет, однако индустрию сдерживают высокая стоимость и ограниченное мелкосерийное производство. Шведская биотех-компания Cellcolabs, основанная в 2021 году, намерена решить эту проблему за счет внедрения промышленных процессов, что, по ее прогнозам, позволит снизить стоимость клеток на 90% в течение десятилетия, пишет Tech Funding News.

Freepik

Для реализации этих планов компания привлекла $12 млн в раунде финансирования под руководством Titian Capital, доведя общий объем инвестиций до $37 млн. Эти средства будут направлены на развитие технологий и международную экспансию.

Основанная на разработках Каролинского института, Cellcolabs за 20 лет создала уникальную методику крупносерийного производства мезенхимальных стволовых клеток (МСК), соответствующую строгим стандартам GMP (Надлежащая производственная практика), что гарантирует их безопасность и эффективность как для исследований, так и для прямого применения у пациентов. Это отличает компанию от конкурентов вроде Lonza Group и Thermo Fisher Scientific, которые продолжают использовать менее стандартизированные подходы.

Как отмечает генеральный директор Cellcolabs Маттиас Берноу, отрасль переживает переломный момент, характеризующийся ростом научной базы, эволюцией регуляторных норм и рекордным спросом. При этом ключевое препятствие — отсутствие масштабируемого доступа — остается нерешенным.

Партнерство с Titian Capital предоставляет Cellcolabs не только финансовые ресурсы, но и стратегическую поддержку, необходимую для создания глобальной инфраструктуры, способной сделать терапию стволовыми клетками широкодоступной уже в обозримом будущем.

Управляющий директор Titian Capital Кайаан Унвалла подтверждает, что инвестиция отражает уверенность фонда в фундаментальной роли масштабируемого и стандартизированного производства клеток для медицины будущего. Поддерживая экспансию Cellcolabs, инвестор стремится ускорить глобальный доступ к безопасной и высококачественной клеточной терапии, чтобы передовые научные открытия быстрее превращались в реальные результаты для пациентов по всему миру.