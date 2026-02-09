Выражение «Бабушкина схема» стало победителем в номинации «Экономика и финансы» по итогам всероссийской акции «Слово года 2025». Как сообщили организаторы из справочно-информационного портала «Грамота.ру», этот термин получил 44,6% голосов пользователей, что составило более 1100 откликов.

Pisit Heng/Unsplash

Под словом-победителем понимается схема, при которой преступники обманным путем убеждают пожилого человека продать квартиру или дом. После совершения сделки продавец, пользуясь законодательными нормами о защите прав, оспаривает ее в судебном порядке. В результате добросовестный покупатель лишается как уплаченных денег, так и приобретенной недвижимости.

На втором и третьем местах в этой категории оказались термины «утильсбор» и «самозапрет». Одновременно с этим проводился выбор значимых слов и в других профессиональных областях. В номинации «Информационные технологии» с результатом в 55% голосов победил неологизм «вайбкодинг». Он описывает современный подход к программированию, когда разработчик формулирует задачу на естественном языке, а программный код генерируется системой искусственного интеллекта.

В категории «Психология» абсолютным лидером с 60% голосов стала аббревиатура СДВГ, обозначающая синдром дефицита внимания и гиперактивности. Выбор слов в профессиональных номинациях проходил в несколько этапов, включая сбор предложений от сообществ экспертов, анализ упоминаний в средствах массовой информации и итоговое открытое голосование.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.