Tesla отзывает почти все Cybertruck в Соединенных Штатах в связи с недостатком, выявленным в части кузова автомобиля, которая может отвалиться во время движения. Речь идет о чуть более 46 тыс. автомобилей, выпущенных с ноября 2023 года по 27 февраля этого года, говорится в заявлении Tesla, поданном в Национальную администрацию безопасности дорожного движения.

Это уже восьмой отзыв внедорожника с января 2024 года. Несмотря на то, что Tesla не раскрывает информацию о продажах Cybertruck, по оценкам аналитиков, отзываемые автомобили составляют подавляющее большинство реализованных машин.

Акции Tesla уже потеряли около половины своей стоимости в этом году. Это связано не только с растущей конкуренцией, стареющим модельным рядом, но и с негативной реакцией на неоднозначную роль главы компании Илона Маска в сокращении федеральных расходов, которым он занялся после избрания Дональда Трампа на пост президента США.

Tesla отзывает автомобили из-за риска отсоединения наружной части кузова из нержавеющей стали от автомобиля, что создает потенциальную опасность на дороге и повышает вероятность аварии, говорится в сообщении.

Спрос на Cybertruck ослаб к концу прошлого года. Общий объем продаж Tesla в 2024 году составил 1,79 млн автомобилей.

В прошлом году Tesla стала лидером по отзывам в США — 5,1 млн автомобилей, по данным BizzyCar. Тем не менее большинство проблем обычно решались с помощью удаленного обновления программного обеспечения.

Новый отзыв не окажет существенного влияния на показатели Tesla в текущем квартале, так как продажи Cybertruck были относительно небольшими по сравнению с более крупными продажами Model 3 и Model Y, сказал аналитик Morningstar Сет Голдштейн.

Аналитики также указали на изменение настроений к автопроизводителю со стороны существующих клиентов и потенциальных покупателей. Речь идет о протестах в салонах Tesla по всей территории США и бойкотах продаж.

По данным национального сайта по продаже автомобилей Edmunds, в этом месяце автомобилисты сдали в трейд-ин рекордное количество Tesla. Модели 2017 года и более новые составили 1,4% всех автомобилей, принятых по этой программе до 15 марта, по сравнению с 0,4% в марте прошлого года. Аналитики заявили, что доля может вырасти во второй половине месяца.

Напомним, что Маск возглавляет Департамент эффективности правительства. По всей территории США проходит акция Tesla Takedown, призванная выразить протест против сокращения госслужащих и ограничения финансирования глобальных гуманитарных программ.

По словам аналитиков Edmunds, цены на подержанные Tesla упали в соответствии с другими электромобилями от Ford, Kia и Hyundaiц. Там считают, что в перспективе стоимость Tesla, вероятно, еще больше снизится.