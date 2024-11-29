Недавно компания объявила об открытии вакансии инженера-программиста для разработки системы, которая позволит операторам управлять роботакси и человекоподобными роботами на расстоянии. Однако в объявлении не уточняется, планирует ли Tesla расширять уже существующую команду телеоператоров или будет создавать ее с нуля.

Наличие такой команды важно по двум причинам. Во-первых, это свидетельствует о серьезном намерении Tesla использовать свои роботакси на дорогах общего пользования. Во-вторых, это противоречит предыдущим заявлениям компании о том, что она создает систему автономного вождения, которая не предусматривает вмешательства человека.

Тем не менее многие эксперты в области автономного транспорта считают дистанционное управление крайне важным элементом для безопасного выхода беспилотных автомобилей на дороги. Например, компания Waymo уже использует в своих сервисах такие системы на случай непредвиденных обстоятельств, например аварий и сбоев оборудования .

Решения удаленных операторов также могут служить ценным материалом для обучения и улучшения четвертого уровня автономности. Согласно классификации SAE, он предполагает, что система может быть полностью самоуправляемой в определенных условиях и не требует участия человека.

Tesla уже имеет опыт работы через удаленных операторов, управляющих роботами Optimus. Однако требования к управлению роботакси предполагают значительные отличия.

Пользовательский интерфейс будет имитировать управление автомобилем, включать функции реального времени и поддержку решений в сложных ситуациях. Кроме того, потребуется надежная связь для стабильности управления на больших территориях и фиксация вмешательства для последующего анализа аварий или экстренных случаев.

Ранее Tesla представила прототип своего роботакси — Cybercab без руля и педалей, который может перевозить двух пассажиров. Илон Маск сообщил, что начало массового производства этого автомобиля запланировано на 2026–2027 гг.

Пока остается неясным, будет ли команда удаленного управления Tesla помогать только специально созданным роботакси или же они будут также взаимодействовать с автомобилями Tesla. Ранее Маск утверждал, что автомобили его компании смогут стать полностью автономными с помощью простого обновления программного обеспечения, однако позднее он отказался от своих заявлений.

Ранее компания Tesla получила предупреждение о начале расследования от Национального управления безопасностью движения на дорогах (NHTSA). Компания попала под пристальное внимание агентства в мае этого года.