Компания Tesla получила крупный заказ на сумму $10 млрд на поставку человекоподобных роботов Optimus 3+. Заказчиком выступила компания PharmAGRI, образовавшаяся после слияния Bright Green Corporation и PharmAGRI Capital Partners. Цель сделки — восстановить суверенитет США в производстве лекарств и автоматизировать ключевые процессы в фармацевтической и аграрной отраслях.

PharmAGRI

Роботы Tesla должны помочь фармацевтической компании справиться с нехваткой персонала и снизить себестоимость продукции за счет сокращения фонда оплаты труда. Компания уже заказала 10 тыс. роботов Optimus, которые будут задействованы на всех этапах производства: от фермерских операций («от семени») до изготовления рецептурных препаратов («до шприца»).

Внедрение роботов позволит автоматизировать монотонные и повторяющиеся задачи. Это не только повысит эффективность и обеспечит соответствие стандартам Управления по борьбе с наркотиками (DEA) и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), но и изменит рынок труда. Предполагается, что низкооплачиваемые рабочие места будут заменены высокотехнологичными ролями, требующими квалификации для обслуживания и управления роботизированными системами.

Для Tesla эта сделка является историческим моментом. Она закрепляет за компанией лидерство на зарождающемся рынке человекоподобных роботов и открывает новый источник дохода. Для PharmAGRI это первый шаг к созданию полностью американской, высокотехнологичной и прозрачной цепочки поставок. Роботы спроектированы так, чтобы быть готовыми к аудиту в любое время и самостоятельно генерировать отчеты о запасах.

Генеральный директор PharmAGRI Линн Стокуэлл заявила, что эта инициатива не только повысит заработную плату и укрепит законные иммиграционные практики, но и создаст суверенную инфраструктуру.

Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск добился от руководства компании компенсационного пакета в $1 трлн до 2035 года.