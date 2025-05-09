Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) официально отказало Tesla в регистрации товарного знака «Robotaxi» для обозначения транспортных средств компании. Согласно опубликованным документам, патентное ведомство сочло данный термин слишком общим и описательным, не обладающим необходимой различительной способностью для регистрации в качестве товарного знака.

Примечательно, что это решение касается только одной из двух заявок Tesla. Компания одновременно подавала запросы на регистрацию термина «Robotaxi» в двух категориях: для обозначения самих транспортных средств и для будущего сервиса каршеринга. Вторая заявка, относящаяся непосредственно к услугам по перевозке пассажиров, пока остается на рассмотрении экспертов USPTO.

Параллельно Tesla столкнулась с трудностями при попытке зарегистрировать другой связанный термин — «Cybercab». Эти заявки были приостановлены из-за возможного конфликта с уже существующими товарными знаками, содержащими элемент «Cyber». В частности, одна из компаний уже зарегистрировала несколько товарных знаков с этой приставкой для аксессуаров к электропикапу Cybertruck.

USPTO направило Tesla официальное уведомление («nonfinal office action»), дающее компании трехмесячный срок для предоставления дополнительных аргументов и доказательств в поддержку своей заявки. В случае отсутствия ответа в установленный период заявка будет автоматически отклонена.

Эти юридические сложности возникли на фоне амбициозных планов Tesla по созданию сервиса автономных такси. Все заявки на товарные знаки были поданы в октябре 2024 года, в тот же день, когда Илон Маск представил публике концепт специализированного электромобиля Cybercab, предназначенного для будущего сервиса роботакси.

Эксперты USPTO, рассматривавшие заявку, отметили, что хотя прямой конфликт с существующими товарными знаками отсутствует, термин «Robotaxi» является «чисто описательным» и уже активно используется в отрасли для обозначения аналогичных продуктов и услуг различными компаниями.

Для успешного преодоления отказа Tesla потребуется предоставить USPTO существенный объем дополнительных материалов. В их числе: рекламные брошюры, инструкции по эксплуатации, маркетинговые материалы, скриншоты веб-сайта компании — все, что демонстрирует использование термина «Robotaxi» именно как бренда, а не просто описания технологии. Кроме того, патентное ведомство запросило у Tesla информацию об использовании конкурентами схожих терминов с элементами «ROBO», «ROBOT» или «ROBOTIC».

Это не первый случай, когда Tesla сталкивается с трудностями при попытке защитить свои названия. Ранее компания уже испытывала аналогичные проблемы с регистрацией товарного знака «Cybertruck», что было связано с широким использованием приставки «Cyber» в различных отраслях.

Ожидается, что Tesla воспользуется предоставленной возможностью и направит в USPTO подробный ответ с обоснованием своей позиции. В случае успеха это позволит компании закрепить эксклюзивные права на использование термина «Robotaxi» в отношении своих транспортных средств.

Параллельно продолжается рассмотрение второй заявки, касающейся услуг по перевозке пассажиров, а также двух заявок на регистрацию схожего термина «Robobus», поданных 10 октября 2024 года.