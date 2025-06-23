После многих лет обещаний компания Tesla наконец запустила сервис роботакси в городе Остин, штат Техас. Первые поездки для клиентов состоялись в воскресенье, 22 июня. Для сервиса используются автомобили Model Y без водителя за рулем. Однако на переднем пассажирском сиденье находится сотрудник Tesla в качестве «инспектора по безопасности». Это событие стало кульминацией десяти лет работы, заявил глава компании Илон Маск.

Tesla уже давно пытается выполнить громкие обещания Маска о запуске полностью автономного транспорта. Конкуренты, такие как Waymo, уже активно работают в Остине и других городах США. В итоге Tesla решила запустить сервис для избранных клиентов. На данный момент беспилотный автопарк состоит всего из примерно 10 автомобилей. Они работают в строго определенной зоне на юге Остина с 6 утра до полуночи.

Доступ к сервису получили только проверенные клиенты по специальным приглашениям. Вызвать машину можно через новый раздел в приложении Tesla. Стоимость любой поездки на начальном этапе фиксированная и составляет $4,2. Примечательно, что компания не использует футуристические автомобили Cybercab, показанные ранее. Вместо них на маршруты вышли стандартные Model Y 2025 года с новой версией програмного обеспечения Full Self-Driving.

Несмотря на запуск, остается много вопросов. Один из роботакси был замечен резко тормозящим без видимой причины. Кроме того, Tesla пыталась скрыть информацию о сервисе от общественности, блокируя запросы на предоставление данных. Ситуацию усложняет новый закон Техаса, который с 1 сентября потребует от операторов беспилотных автомобилей получения специальных разрешений от штата.

Маск прогнозирует, что сервис серьезно повлияет на финансовые показатели компании уже в следующем году. В будущем владельцы Tesla смогут использовать свои личные автомобили в качестве роботакси, получая дополнительный доход. Однако для успеха компании предстоит решить проблемы безопасности, масштабирования и жесткой конкуренции с уже закрепившимися на рынке игроками.