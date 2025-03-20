Apple теряет более $1 млрд в год на своем стриминговом сервисе, сообщило издание The Information. С момента запуска Apple TV+ в 2019 году технологический гигант тратил на контент более $5 млрд в год, но в прошлом году сократил расходы примерно на $500 млн.

Apple TV+, известный такими сериалами, как «Тед Лассо», «Утреннее шоу», «Терапия» и «Разделение», отстает по числу подписчиков от конкурентов Netflix, Disney+ и Amazon Prime Video.

Согласно последним данным, общее число подписчиков лидера индустрии Netflix составляет 301,63 млн человек, в то время как у Disney+ 124,6 млн пользователей, за которым следует Warner Bros Discovery с 116,9 млн.

Apple не раскрывает данные о количестве подписчиков своего сервиса, но, по оценкам пяти аналитиков, опрошенных Visible Alpha, к концу 2024 года их число достигнет 40,4 млн.

В январе генеральный директор компании Тим Кук сообщил, что фильмы и сериалы Apple TV+ получили более 2500 номинаций и 538 наград.

По мере того как конкуренция в индустрии потокового вещания обостряется, медиакомпании все чаще объединяют свои услуги в пакеты и предоставляют скидки, чтобы привлечь внимание потребителей.

В США Apple TV+ является частью пакета, предлагаемого Comcast по цене $15 в месяц. В него также входят Peacock и Netflix. При покупке отдельно Apple TV+ стоит $9,99.

Кроме того, Apple TV+ объединен с такими сервисами, как iCloud, Apple Music и другими, в рамках программы Apple One.