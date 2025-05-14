TikTok представил новый ИИ-инструмент под названием AI Alive, который позволяет пользователям преобразовывать статичные фотографии в короткие видеоролики с помощью текстовых запросов. Функция доступна через Story Camera платформы и разработана так, чтобы даже люди без опыта редактирования могли создавать короткометражные видео с движениями и атмосферными эффектами.

Процесс использования инструмента достаточно прост: пользователь выбирает фотографию из своей галереи и вводит текстовый запрос, описывающий желаемый результат. По умолчанию TikTok предлагает промпт make this photo come alive («оживи это фото»).

Обработка обычно занимает несколько минут, хотя сами видео длятся всего несколько секунд. Однако, как показали тесты, инструмент не всегда способен выполнить более сложные задачи, например, воспроизвести стиль аниме или заставить объекты на фото совершать определенные действия.

В целях безопасности TikTok внедрил многоуровневую систему модерации. Технология проверяет загруженное фото и текстовый запрос, а также само сгенерированное видео еще до того, как создатель его увидит. Дополнительная проверка происходит перед публикацией контента в сториз.

Все видео, созданные с помощью AI Alive, будут иметь специальную метку, указывающую на использование ИИ, а также встроенные метаданные C2PA для подтверждения их происхождения.



