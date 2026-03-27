Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что искусственный интеллект должен быть внедрен во все ключевые процессы строительной отрасли. По словам министра, с 2026 года стартует поэтапное внедрение, к 2030 году ИИ предстоит охватить полный жизненный цикл объектов капитального строительства.

«Важную роль играет и цифровая трансформация, внедрение искусственного интеллекта во все ключевые отраслевые процессы. Правительством разработаны соответствующие показатели эффективности внедрения искусственного интеллекта на всем жизненном цикле объектов капитального строительства», — сказал Файзуллин на XXV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.

По данным Национального центра развития искусственного интеллекта, в 2024 году 36% строительных компаний уже использовали ИИ, еще 21% планировали внедрение в ближайшие три года.

Основа цифровизации — ТИМ

Основной технологией, на которую опирается внедрение ИИ, становятся технологии информационного моделирования (ТИМ). С 1 июля 2024 года отрасль в сфере долевого строительства перешла на обязательное применение ТИМ со стадии проектирования, с 1 января 2025 года — в период строительно-монтажных работ.

Доля девелоперов, применяющих ТИМ, за год удвоилась и достигла 42% на начало четвертого квартала 2025 года. Как отмечают эксперты, применение ТИМ сокращает бумажный документооборот примерно на 85%, а сроки согласования снижаются в шесть раз.

Чем поможет ИИ на стройке

По мнению специалисиов, искусственный интеллект не заменит людей, но поможет ускорить и упростить технологический процесс. Нейросетям можно доверить сложные вычисления, разработку и управление некоторой техникой. У искусственного интеллекта может быть алгоритм на случай экстренной ситуации, однако итоговое решение остается за человеком.

В Минстрое подчеркивают, что внедрение ИИ требует не только технологических изменений, но и перестройки управленческих процессов, подготовки кадров и формирования новых профессиональных стандартов.

Цифровые кадры и данные

В марте 2026 года Минстрой и ДОМ.РФ запустили на Отраслевой платформе строительства сервис загрузки данных — компании теперь могут делиться собственными сведениями, формируя общую машиночитаемую базу по жилищному строительству. Параллельно Академия ДОМ.РФ Технологии завершила первый поток образовательного модуля по цифровым компетенциям для студентов колледжей в пяти регионах — проект запустили ещёев сентябре 2025 года.

Участники рынка между тем сдержанно оценивают перспективы технологического скачка. Полностью автономного строительства в обозримом будущем не предвидится: по словам Анастасии Бастрыкиной, ИИ пока останется инструментом исполнения, а не принятия решений. Тем не менее искусственный интеллект, ТИМ-технологии и 3D-печать, которые сегодня применяются точечно, по оценкам игроков рынка, уже во второй половине 2026 года могут перейти в разряд массовых практик девелоперов.

