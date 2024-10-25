Тим Кук рассказал, что он многому научился у Стива Джобса за 13 лет совместной работы. Но есть один навык, который его особенно впечатлил — готовность менять свое решение по любому вопросу. Он также отметил, что для всех, кому посчастливилось работать с Джобсом, он стал главным учителем в жизни.

Благодаря урокам, которые Кук усвоил от своего наставника, он решился оставить хорошую работу в Compaq, чтобы присоединиться к Apple в 1998 году. «Я думал, что у меня появился шанс всей жизни поработать с гением, который положил начало целой отрасли», — сказал Кук.

Кук также поделился самым главным уроком, который дал ему Джобс: «Не быть женатым на своих прошлых взглядах. Не быть таким гордым, что не можешь изменить свое мнение, когда тебе представляют новые доказательства о вещах». По словам Кука, Джобс мог так быстро меняться, что поначалу его это удивляло, но потом начало восхищать.

Кук назвал готовность Джобса менять свое мнение по любому вопросу «блестящим навыком», который крайне редко встречается. «Очень немногие люди обладают таким навыком, потому что они привязаны к своим прошлым взглядам», — сказал он.

Исследования показывают, что люди часто формируют мнения на основании эмоций, таких как страх или гнев, что значительно затрудняет для них отход от давних убеждений. Эти когнитивные предубеждения часто настолько сильны, что даже новый набор ясных фактов не убедит человека изменить свое мнение, написал профессор Кит Беллиззи из Университета Коннектикута в 2022 году.

Способность менять свое мнение может быть очень полезна лидерам, которые часто полагаются на исследования и мнения сотрудников, чтобы сформировать свои решения. Поиск и сравнение ряда информированных мнений психологи называют когнитивной гибкостью, это ключ к лучшим решениям.

Так, например, один из принципов лидерства Amazon, сформулированный основателем Джеффом Безосом, заключается в том, что хорошие лидеры «правы, во многом». Идея не в том, что лидеры те, кто знают всё, а в том, что человек, активно изучая различные мнения и будучи готовым менять собственное, повышает свои шансы на правоту.

Безос передал этот навык своему преемнику, нынешнему генеральному директору Amazon Энди Джасси. «Я часто подвергаю сомнению свои самые сокровенные убеждения по конкретной теме, чтобы убедиться, что они действительно верны, — сказал Джасси. — Получить от нужных людей обратную связь, выслушать разные точки зрения, а затем подумать о наилучшем возможном ответе для клиентов или для бизнеса. Неважно, была ли это ваша идея или нет».

Аналогичным образом Джобс передал эту черту своему преемнику Куку. «Он любил спорить и любил, когда кто-то спорил с ним. И вы всегда могли изменить его мнение, если у вас была лучшая идея. Мы меняли мнение друг друга. Вот почему это так хорошо работало», — рассказал Кук.

Ранее глава OpenAI Сэм Альтман рассказал, как жить без сожалений. В 2005 году Альтман пошел на риск, который изменил траекторию его карьеры. Он бросил учебу в Стэнфорде, чтобы посвятить себя созданию Loopt, социальной сети на основе местоположения. Это был первый из проектов Альтмана перед тем, как он стал сооснователем OpenAI, компании по разработке искусственного интеллекта, создавшей ChatGPT.



