Компания Tools for Humanity (TFH), стоящая за амбициозным проектом CEO OpenAI Сэма Альтмана World (ранее Worldcoin), объявила о масштабном расширении своей системы верификации пользователей. Технология криптографического подтверждения личности (World ID) будет интегрирована в крупнейшее приложение для знакомств Tinder, а также в платформы по продаже билетов, корпоративные мессенджеры и почтовые клиенты по всему миру.

World

На презентации в Сан-Франциско Альтман заявил, что мир стремительно приближается к эпохе, когда контента, сгенерированного искусственным интеллектом, станет больше, чем созданного людьми. В этих условиях пользователям жизненно необходим инструмент, позволяющий анонимно, но надежно доказать, что по ту сторону экрана находится живой человек, а не бот.

Главным решением компании выступает устройство Orb, которое сканирует радужную оболочку глаза и превращает ее в уникальный цифровой идентификатор.

Интеграция с Tinder выходит на глобальный уровень (включая рынок США) после успешного пилотного проекта в Японии. Теперь в профилях верифицированных пользователей появится специальная эмблема World ID, подтверждающая реальность человека.

Параллельно компания запускает функцию Concert Kit для сервисов Ticketmaster и Eventbrite, которая позволит музыкантам резервировать билеты исключительно для подтвержденных людей, отсекая автоматизированных ботов-перекупщиков (технологию уже планируют использовать 30 Seconds to Mars и Bruno Mars).

Для масштабирования своей «империи верификации» World предлагает новые, более гибкие уровни проверок. Поскольку сканирование глаз через Orb не всегда удобно, разработчики внедрили возможность привязки NFC-чипа из государственных паспортов, а также функцию конфиденциального селфи-контроля (Selfie Check), когда биометрическая обработка происходит исключительно на самом устройстве пользователя без передачи фотографии на внешние серверы.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.