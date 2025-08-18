Токио оказался лучшим городом для совмещения удаленной работы и отдыха в рейтинге, подготовленном швейцарской компанией International Workplace Group (IWG). Первое место японской столице принесла высокая скорость интернета, развитая транспортная система, безопасность, насыщенная культурная среда, а также введение специальных виз для иностранцев, работающих удаленно.

Louie Martinez, Unsplash

Среди преимуществ города также выделяется близость к горам, пляжам и национальным паркам. По мнению авторов исследования, Токио идеально подходит для тех, кто ценит городской ритм, но при этом хочет легко выбираться на природу.

При формировании рейтинга учитывалось множество факторов: доступность жилья и рабочих пространств, качество общественного транспорта, климат, гастрономическая привлекательность и возможность для культурного досуга.

Впервые важным критерием стали наличие и стоимость визы, позволяющей иностранцам официально жить и трудиться в стране.

Топ-10 лучших городов для удаленной работы:

Токио;

Рио-де-Жанейро;

Будапешт;

Сеул;

Барселона;

Пекин;

Лиссабон;

Рим;

Париж;

Валлетта.

«Благодаря внедрению гибридных графиков и развитию облачных технологий люди получили свободу выбора того места и времени для работы, которое им больше подходит», — подчеркнул основатель и CEO International Workplace Group Марк Диксон.

«Эта тенденция будет сохраняться», — добавил он. По словам Диксона, предоставление сотрудникам возможности работать гибко и удаленно, особенно летом, помогает сохранять баланс между карьерой и личной жизнью, снижает риск выгорания и в то же время повышает эффективность труда.