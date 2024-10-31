В ходе нового исследования ученые обнаружили в питьевой воде, взятой из разных уголков мира, PFAS — соединения, которые еще называют «вечными химикатами», которые опасны для здоровья и практически не разлагаются в природе. При этом в водопроводной воде в Китае уровни оказались выше, чем в Великобритании. Кипячение воды или использование фильтров может снизить содержание PFAS на 90%, что представляет собой простое решение для уменьшения воздействия этих веществ.

Исследователи обнаружили 10 видов перфторалкильных веществ (PFAS), которые являются химическими соединениями, устойчивыми к разложению в окружающей среде, в водопроводной и бутилированной воде, доступной в крупных городах Великобритании и Китая. Среди них были перфтороктановая кислота (PFOA) и перфтороктансульфонат (PFOS), которые были обнаружены более чем в 99% образцов бутилированной воды, собранных из 15 стран по всему миру.

Исследования показали, что содержание PFAS в водопроводной воде Бирмингема (Великобритания) и Шэньчжэня (Китай) значительно различается. В частности, в китайской водопроводной воде концентрация PFAS оказалась гораздо выше, чем в британской. Тем не менее, исследование указывает на то, что такие методы, как кипячение и фильтрация активированным углем, например с помощью фильтров-кувшинов, могут значительно снизить уровень PFAS в питьевой воде, достигая эффективности удаления от 50 до 90%, в зависимости от типа PFAS и применяемого способа очистки.

Профессор Стюарт Харрад из Университета Бирмингема, один из авторов исследования, отметил: «Наши результаты показывают, что PFAS широко распространены в питьевой воде, но простые методы очистки могут эффективно снизить их концентрацию. Например, использование обычных фильтров или кипячение может значительно уменьшить количество этих веществ. Хотя обнаруженные уровни PFAS не представляют серьезной угрозы для здоровья в большинстве случаев, важно продолжать мониторинг и регулирование, чтобы защитить общественное здоровье».

Исследование показало, что бутилированная вода из разных стран содержит различные уровни PFAS, при этом природная минеральная вода имеет более высокие концентрации, чем очищенная вода. Однако в большинстве случаев уровни PFAS оставались ниже тех, которые рекомендуют регулирующие органы.

«Повышенная осведомленность о присутствии PFAS в воде поможет потребителям делать более осознанный выбор и прибегать к методам очистки. Наши результаты также указывают на то, что потенциальные риски для здоровья, связанные с PFAS в питьевой воде, могут зависеть от образа жизни и экономических условий, подчеркивая необходимость дальнейших исследований, которые бы более глубоко изучили эти факторы с социально-экономической точки зрения», — подчеркнул профессор И Чжэн.

Исследователи не обнаружили значительных различий в концентрациях PFAS между бутилированной водой в стекле и пластике, а также между негазированной и газированной водой, за исключением случаев сравнения природной минеральной и очищенной воды. Хотя уровни большинства отдельных PFAS находились значительно ниже установленных санитарных нормативов, в образцах водопроводной воды из Шэньчжэня, Китай, средние концентрации PFOS превысили максимально допустимый уровень загрязнения (MCL) в 4 нг/л, введенный Агентством по охране окружающей среды США в 2024 году.

PFAS широко используются в промышленности, в противопожарных пенах, а также в потребительских продуктах, таких как водонепроницаемая одежда, школьная форма и средства личной гигиены, благодаря своим водоотталкивающим свойствам. Хотя некоторые из них были запрещены государственными органами, другие все еще широко применяются, и их токсическое воздействие пока не полностью изучено.

Эти химические вещества попадают в организм различными способами. Например, с воздухом, пищей или питьевой водой, а также они могут всасываться через кожу. Эти соединения известны тем, что могут вызывать негативные последствия для здоровья, такие как снижение реакции на вакцинацию, нарушение функции печени, снижение массы тела новорожденных и увеличение риска некоторых видов рака.

Согласно другому исследованию, в человеческом организме присутствует более 3 тыс. химических веществ, используемых в упаковке. Некоторые из этих веществ могут быть опасны для здоровья, в то время как о других известно очень мало. По словам ведущего автора исследования Биргит Геуеке из Фонда по упаковке продуктов питания, расположенного в Цюрихе, около 100 из этих химикатов классифицируются как представляющие «высокую опасность» для здоровья человека.