Доля предпринимателей малого и микробизнеса, выделяющих бюджет на кибербезопасность в январе-августе 2025 года, составила только 6%, следует из исследования сервиса заемного финансирования для предпринимателей «Финтим» и компании «ИТ-центр». В то же время за аналогичный период прошлого года этот показатель достигал всего 2%. Подробности — в распоряжении «Инка».

Более половины предпринимателей (66%) в сегменте малого и микробизнеса пока не планируют выделять направление кибербезопасности. Среди причин в основном они указывают на ограниченные ресурсы и наличие других приоритетов (54%), а также заявляют об уверенности в собственной неуязвимости (26%). Каждый десятый предприниматель затруднился с ответом.

При этом авторы исследования отметили, что доля субъектов малого и микробизнеса, столкнувшихся с попытками кибермошенничества хотя бы единожды в январе-августе 2025 года, составляет 12%, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2024-го (5%).

«В целом мы замечаем, что предприниматели стали с большей готовностью тратить средства на защиту от киберугроз», — отметила коммерческий директор Summit Group (группа компаний, владеющая сервисом «Финтим») Елена Малышева.

По ее словам, специализированные решения должны быть простыми в использовании, доступными по цене — до нескольких тысяч рублей в месяц — и интегрированными с другими сервисами, такими как «кассы» или CRM-системы. Эксперт полагает, что тренд на рост доли предпринимателей, кто все-таки выделяет средства на защиту от киберугроз усилится и в следующем году положительная динамика сохранится.

Ранее в компании «Мегафон» на основе пентестов выявили, что абсолютное большинство (96%) российских компаний имеют серьезные киберуязвимости: от среднего до критического уровня.