Стоимость медицинских услуг в России растет куда быстрее, чем цены на потребительскую корзину. По подсчетам аналитической компании Eqiva, в январе 2026 года средний ценник на услуги врачей и клиник оказался на 11,94% выше, чем годом ранее.

National Cancer Institute/Unsplash

Средний показатель по стране не отражает масштабов региональной дифференциации. В большинстве субъектов темпы роста цен на медицинские услуги существенно превысили общероссийские.

Максимальное удорожание зафиксировано в Курганской области — 22,76%. Далее следуют Тверская область с показателем 21,6% и Кировская область — 20,3%.

Далее с небольшим отрывом расположились:

Пермский край — 19,3%;

Ставропольский край — 19,2%;

Костромская область — 18,9%;

Краснодарский край — 18,7%;

Владимирская область — 18,7%;

Ярославская область — 18,5%.

Замыкает десятку лидеров Республика Карелия с показателем 17,7%.

Как дорожала медицина по стране в целом

Статистика Eqiva показывает, что рост цен затронул практически все уголки страны. В 17 регионах стоимость медицинских услуг поднялась на 14,4–17,6%. Еще в 25 субъектах прирост составил от 11,1 до 14%. В 20 регионах цены выросли на 8–11%, в 8 — на 4,5–7,8%. Совсем скромное подорожание (2,1–3,9%) зафиксировано лишь в трех регионах.

И только двум субъектам удалось удержать цены на месте: в Чечне и Чукотском автономном округе стоимость медицинских услуг за год не изменилась.

Москва и Санкт-Петербург, традиционно отличающиеся высокими ценами, показали сдержанную динамику: в столице прирост составил 11,6%, в городе на Неве — 14%.

Картина по федеральным округам

Лидером по темпам подорожания среди округов стал Приволжский — здесь средний рост достиг 13,5% при разбросе от 8,97 до 20,3% в 14 регионах. Чуть отстал Центральный округ (13,1%, разброс 7,16–21,64% в 18 субъектах).

Далее расположились Сибирский округ (12,9%, разброс 8,06–17,64%), Северо-Западный (12%, разброс 2,13–17,66%), Южный (11,9%, разброс 7,2–18,68%) и Уральский (10,6%, разброс 7,38–22,76%).

Наиболее скромная динамика зафиксирована в Дальневосточном (8,2%, разброс 0–11,65%) и Северо-Кавказском (7,8%, разброс 0–19,21%) округах.

Почему медицина дорожает быстрее всего

В Eqiva поясняют, что рост цен на медицинские услуги неизбежен, поскольку затраты клиник растут по многим направлениям. Медоборудование и изделия дорожают, квалифицированных сотрудников не хватает, и фонд оплаты труда приходится увеличивать. К этому добавились изменения в налоговом законодательстве и необходимость вкладываться в обновление инфраструктуры. Все это закладывается в конечную стоимость услуг для пациентов.

В столице, как отмечают эксперты, цены росли медленнее благодаря двум факторам: высокой конкуренции среди клиник и эффекту высокой базы — изначально московские расценки были выше, поэтому в процентах прирост выглядит скромнее.



Тем временем в Центробанке зафиксировали устойчивый интерес граждан к платной медицине. Клиники в прошлом году не спешили повышать расценки, предпочтя выждать. Но с началом 2026 года они наверстали упущенное: в январе услуги подорожали сразу на 4,5% относительно декабря.

Еще в феврале Национальное рейтинговое агентство сообщило, что первичный прием у профильных врачей и стоматологический осмотр прибавили в цене 17% за год. По информации Росстата, средняя стоимость визита к специалисту поднялась с 1111 до 1298 рублей. Но в отдельных регионах картина совсем иная — скажем, в Алтайском крае ценник взлетел более чем в полтора раза, прибавив 56%.

