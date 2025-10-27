Рост ипотечных ставок сделал покупку жилья в столице недостижимой мечтой для большинства горожан. Сегодня оформить ипотеку на однокомнатную квартиру в Москве могут лишь те, чей доход существенно превышает средний уровень.

Freepik

По данным «РБК Недвижимость», ежемесячный платеж по ипотеке на типовую однокомнатную квартиру в Москве составляет около 161 600 руб. Чтобы банк одобрил такой кредит, заемщику необходимо зарабатывать не менее 269 300 руб. в месяц.

Расчет основывается на средней цене «однушки» в 13 млн руб., ставке 21,2% годовых, первоначальном взносе 30% и сроке кредита 25 лет.

Кому доступна ипотека

Анализ рынка труда показывает, что позволить себе такую финансовую нагрузку могут единицы — примерно 7% специалистов, работающих в Москве. Это в первую очередь представители высшего и среднего менеджмента, а также ИТ-специалисты уровня middle и senior.

Среди тех, кто способен выплачивать ипотеку, — руководители отделов продаж, финансисты, архитекторы программных систем, врачи высокой квалификации и специалисты в сфере недвижимости и строительства.

Кто зарабатывает больше всех

По данным hh.ru и SuperJob, самые высокие зарплаты сегодня предлагают в ИТ и управленческих сферах. Так, руководитель отдела разработки ПО может рассчитывать на доход около 460 тыс. руб. в месяц, системный архитектор — на 400 тыс., а программист Kotlin или Go (Golang) — примерно на 350–370 тыс.

К списку также относятся врачи-стоматологи-хирурги (около 300 тыс. руб.) и руководители ИТ-отделов с медианным доходом 350 тыс. руб. В топе зарплат — финансовые директора, коммерческие руководители и руководители отделов продаж.

Ипотека для избранных

Эксперты отмечают, что в нынешних условиях ипотека перестает быть массовым инструментом и становится привилегией «кадров высшей лиги». При текущих ставках и ценах на жилье среднестатистический москвич не может позволить себе даже минимальный ипотечный платеж.

Похоже, что ипотечный рынок в столице постепенно смещается в сторону более обеспеченной аудитории, а жилье в кредит — в категорию продукта для узкого круга высокооплачиваемых специалистов.