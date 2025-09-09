Apple провела ежегодную презентацию под названием Awe Dropping (сочетание «потрясающий» и «отвал челюсти»). В прямом эфире компания представила свой самый тонкий телефон в истории, обновленные наушники с часами (которые теперь смогут считывать данные о здоровье вместе) и другие инновации.

Самый-самый iPhone

На презентациях Apple наибольшее внимание всегда уделяется смартфонам — и этот раз не стал исключением. Техногигант представил iPhone 17 Air — самую тонкую модель за всю историю производства. Толщина нового iPhone — 5,6 мм. Производители обещают большую прочность аппарата, дольше срок работы батареи и быстрее зарядку. Гаджет выйдет в четырех цветах.

Часы с датчиком гипертонии и обновленные «хитовые» наушники

Apple также показал обновленные часы Apple Watch Ultra и наушники AirPods Pro (в 2023 году они принесли более $18 млрд дохода). Значительных изменений по внешнему виду у часов и наушников не появилось — все труды были вложены в «начинку» устройств. Так, в часах Ultra, самых тонких на данный момент, появилась функция предупреждения о гипертонии и отслеживания апное во сне. А в новой версии AirPods Pro появились датчик пульса и улучшенное шумоподавление, а самое главное — прямой перевод речи собеседника и конвертация голоса пользователя в текст с переводом. Кроме того, благодаря улучшенным датчикам на наушниках и часах устройства могут более точно передать показания здоровья своего владельца и дополнять друг друга в работе при одновременном ношении.

Цена вопроса

Согласно презентации, новые модели стартуют от $799. Более подробные расценки:

iPhone 17 (пять цветов, 256 Гб памяти минимум, камера 48 МП) — $799

iPhone 17 Air (четыре цвета, процессор A19, титановая рамка)— $999

iPhone 17 Pro (три цвета, до 39 часов работы, новый дизайн крышки) — $1099

iPhone 17 Pro Max — $1199

Как и каждый год, детали презентации начали появляться задолго до самой даты. Эксперты и энтузиасты месяцами строили теории о новинках и амбициях, которые Apple не успеет реализовать в срок. «Инк» решил не ждать раскрытия всех «яблочных» карт и подготовил анализ ежегодного обновления заранее — подробный материал можно изучить по ссылке.