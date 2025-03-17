Основатель Telegram Павел Дуров получил 15 марта от властей Франции разрешение покинуть страну. Курс Toncoin (TON) подскочил на этой новости на 22%, его цена выросла с $2,93 до $3,58. Сегодня стало известно, что Дуров вернулся в Дубай из Франции, где он был задержан в августе прошлого года. В своем посте в Telegram миллиардер отметил, что судебный процесс в отношении него продолжается.

Исторический максимум криптовалюты был зафиксирован 15 июня. Тогда он торговался на отметке $8,24. В августе 2024 года, после ареста Павла Дурова в Париже, курс Toncoin резко обвалился, почти на 20%. В конце года на волне общего роста криптовалют TON поднялся до $6,9, но в последние три месяца его курс продолжал снижаться.

По данным CoinMarketCap, 11 марта курс TON обновил годовой минимум, упав до $2,38 впервые с февраля 2024 года. После сообщения об отъезде Дурова в Дубай в ночь на 17 марта Toncoin достиг отметки $3,65.

По словам основателя компании Encry Foundation Романа Некрасова, прошлогодний ажиотаж вокруг Toncoin был во многом обусловлен блокчейн-играми и мемкоинами вроде Notcoin (NOT) и Hamster Kombat (HMSTR). Сейчас интерес к этим проектам угас, говорит эксперт.

Глава Tehnobit Александр Пересичан убежден, что единственной причиной роста TON за последние дни стало решение французских властей разрешить Павлу Дурову покинуть Францию. Он добавил, что о Дуров напрямую не управляет криптовалютой, но его влияние на проект остается значительным.

Изначально TON был разработан компанией Telegram как Telegram Open Network (TON), но в 2020 году компания отказалась от проекта после судебного разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), напомнил эксперт. С тех пор его разработкой занималось независимое сообщество The Open Network Foundation (TON Foundation).

При этом Telegram активно интегрирует TON в свою экосистему. В конце января Telegram и TON Foundation договорились, что криптовалютные сервисы мессенджера будут работать исключительно на этом блокчейне.

Пересичан также указал на то, что для нового рывка Toncoin необходима не только более благоприятная атмосфера на рынке, но и новый проект, который будет использовать именно блокчейн TON.