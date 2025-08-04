Открыть собственный отель — значит строить бизнес, который работает с эмоциями, впечатлениями и доверием. Но с чего начать? Где узнать об опыте и услышать советы от тех, кто уже прошел этот путь?

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Вот 5 подкастов, которые помогут заглянуть в закулисье гостиничного бизнеса:

1. Подкасты для отельеров от LH School

Подкаст от Libra Hospitality School — образовательной платформы для отельеров и инвесторов. Здесь — концентрат знаний о гостиничном бизнесе: от запуска объекта до управления персоналом и трендов индустрии.

Если вы ищете «честный разговор по делу» с профессионалами отельного рынка — начните с этого.

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2. Байки из отеля (Эхо Москвы)

Этот подкаст — не про финмодели, а про то, что на самом деле происходит в отелях.

Истории из жизни ресепшенов, уборщиц и администраторов: смешные, странные, трогательные. Что вспоминают отели о своих постояльцах? Какие признания хранят стены номеров?

Если вы хотите открыть свой отель — послушайте, с чем реально придется столкнуться.

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3. Был такой кейс от СберБизнес

В этом подкасте опытные предприниматели отвечают на главные вопросы старта: Как выбрать нишу? Где искать первых клиентов? Как не утонуть в бумагах и найме?

Гостиничный бизнес — такой же бизнес, и здесь вы найдёте ответы, которые подойдут под любую отрасль.

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4. Либо выйдет, либо нет

Реалити-подкаст о запуске бизнеса с нуля: от идеи и поиска инвестиций до первых провалов и первых побед.

Каждый выпуск — как мини-сериал. Идеально, чтобы почувствовать, как это — строить свое с нуля. Даже если это отель.

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5. Собрались и разобрались

Подкаст-интервью с экспертами в своей сфере: от управления до HR и маркетинга.

Если вы хотите не просто мечтать об отеле, а выстраивать его как систему — тут много полезных ориентиров.

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