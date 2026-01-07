На выставке CES 2026 было представлено множество интересных продуктов, но некоторые из них выглядели особенно необычно — от мягкой панды с искусственным интеллектом, реагирующей на прикосновения, до голографического аниме-помощника от Razer и других странных, но интригующих устройств.

Christine Tan, Unsplash

Голографический аниме-компаньон с ИИ, которого можно разместить прямо на столе

Проект AVA от Razer, изначально представленный как ИИ-тренер для киберспорта, превратился в 5,5-дюймовый анимированный голографический настольный помощник. Он помогает в игровых стратегиях, повышении продуктивности, организации рабочего пространства и даже дает личные советы.

Пользователи могут выбирать персонажей, например, аниме-девушку Киру или мускулистого Зейна. Цифровые аватары отличаются реалистичными движениями, отслеживанием взгляда, выразительными лицами и синхронизацией губ, а встроенная камера позволяет устройству следить за пользователем и экраном — немного пугающе, но пока это только концепт.

Мягкий робот-панда для пожилых людей

Ан’Ан от Mind with Heart Robotics сочетает очаровательный дизайн с полезной миссией — поддержкой пожилых людей. Панда оснащена датчиками, реагирует на прикосновения и запоминает голос и предпочтения владельца. Чем больше времени вы проводите с An’An, тем персонализированнее становятся ее реакции. Робот обеспечивает эмоциональную поддержку, помогает с повседневными задачами и информирует опекунов о состоянии человека.

Бесшумный ИИ-генератор льда за $500

Smart Nugget Ice Maker Pro от GoveeLife использует технологию AI NoiseGuard, чтобы уменьшить шум при производстве льда. Искусственный интеллект прогнозирует начало шумных процессов и автоматически размораживает машину до их возникновения. Устройство производит лед всего за шесть минут, до 60 фунтов в день, а контейнер вмещает 3,5 фунта льда за раз. Продажи стартуют 15 января на Amazon, govee.com, Walmart и Best Buy.

Ультразвуковой кухонный нож с вибрацией

Нож от Seattle Ultrasonics вибрирует более 30 тыс. раз в секунду, что позволяет легко нарезать овощи, мясо или хлеб. Такая вибрационная технология делает лезвие значительно острее. При этом вибрации настолько слабые, что их невозможно заметить визуально, услышать или почувствовать в рукоятке. Цена — $399, предварительные заказы уже открыты.

Музыкальная леденцовая палочка, которая проигрывает треки в голове

Lollipop Star представила необычные леденцы, которые воспроизводят музыку посредством костной проводимости, находясь во рту — технология работает, передавая вибрации через кости черепа непосредственно во внутреннее ухо. Леденцы имеют яркий фруктовый вкус, а выбрать можно одного из трёх исполнителей: Ice Spice (персик), Akon (черника) или Armani White (лайм).