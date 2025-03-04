В условиях кадрового дефицита многие работодатели сталкиваются с острой нехваткой кадров. Спрос на сотрудников в IT-сфере в 2025 не снижается несмотря на повсеместное внедрение нейросетей и автоматизацию процессов. Более того, новые инструменты породили увеличенный спрос на еще более редких специалистов. Валерия Доманская, HR-директор OPEN Group, ведущего трейд-маркетингового агентства, которое предоставляет услуги по аутсорсу персонала, рассказала «Инк.» о самых востребованных профессиях в России.

По словам Доманской, больший ажиотаж происходит в следующих областях:

ИИ и машинное обучение: разработка нейросетей, алгоритмов ИИ;

разработка нейросетей, алгоритмов ИИ; Разработка ПО: информационные технологии активно развиваются, особенно в сфере ИИ, где потребность в квалифицированных кадрах постоянно растет;

информационные технологии активно развиваются, особенно в сфере ИИ, где потребность в квалифицированных кадрах постоянно растет; Кибербезопасность: с каждым годом повышается количество всевозможных атак, что порождает все более высокий спрос на сотрудников этого направления.

Эксперт отмечает, что зарплаты IT-специалистов остаются высокими из-за дефицита квалифицированных кадров и высокой конкуренции. В первом полугодии 2024 года средняя зарплата в IT-сфере составила 151,6 тыс. руб., что на 8% больше, чем во втором полугодии 2023 года.

Также наибольший спрос наблюдается на сотрудников следующих специальностей:

Медицинские работники

Врачи различных специальностей;

Медсестры и фельдшеры. В связи со старением населения и ростом хронических заболеваний их роль будет усиливаться;

Биоинженеры и генетики. Развитие биотехнологий и персонализированной медицины открывает новые возможности для этих профессий.

Инженеры и технические специалисты

Инженеры по возобновляемым источникам энергии. Переход к экологически чистым технологиям требует новых кадров;

Робототехники и инженеры по автоматизации. Внедрение роботов и автоматизированных систем в производство продолжает ускоряться;

Нанотехнологии. Эта область науки и техники активно развивается, открывая новые горизонты в медицине, электронике и других сферах.

Профессионалы в области экологии и устойчивого развития

Экологи и специалисты по охране окружающей среды. Важность защиты природы и борьбы с изменением климата растет;

Эксперты по устойчивому развитию. Компании и государства все больше внимания уделяют вопросам экологической ответственности.

Финансовые консультанты и аудиторы

С усложнением финансовых инструментов и регулированием рынков возрастает необходимость в квалифицированных специалистах, способных управлять финансами компаний и частных лиц, отмечает Доманская.

Маркетологи и специалисты по цифровым коммуникациям

По ее словам, в условиях высокой конкуренции и активного использования интернета и социальных сетей компаниям нужны профессионалы, способные эффективно продвигать продукты и услуги.

Педагоги и тренеры

Образование остается важной сферой. По словам Доманской, спрос на педагогов, особенно в области IT и естественных наук, будет сохраняться. Она также отмечает, что тренеры по личностному росту и развитию soft skills становятся все более востребованными, так как многие компании инвестируют в обучение своих сотрудников.

Логисты и специалисты по управлению цепями поставок

«Глобализация экономики и рост электронной коммерции требуют оптимизации логистических процессов», — говорит эксперт.

Психологи и коучи

Рост стресса и психоэмоциональной нагрузки на людей также приводит к увеличению спроса на психологические услуги, заключает Доманская.

Однако Екатерина Зеленкова, HR бизнес-партнер Коммуникационной группы PROGRESS, считает, что с развитием технологий и автоматизации ряд профессий становится все менее востребованным. Она назвала для «Инк.» топ-7 самых востребованных профессий и их приблизительный доход, на которые не так влияют технологии.