В условиях кадрового дефицита многие работодатели сталкиваются с острой нехваткой кадров. Спрос на сотрудников в IT-сфере в 2025 не снижается несмотря на повсеместное внедрение нейросетей и автоматизацию процессов. Более того, новые инструменты породили увеличенный спрос на еще более редких специалистов. Валерия Доманская, HR-директор OPEN Group, ведущего трейд-маркетингового агентства, которое предоставляет услуги по аутсорсу персонала, рассказала «Инк.» о самых востребованных профессиях в России.
По словам Доманской, больший ажиотаж происходит в следующих областях:
Эксперт отмечает, что зарплаты IT-специалистов остаются высокими из-за дефицита квалифицированных кадров и высокой конкуренции. В первом полугодии 2024 года средняя зарплата в IT-сфере составила 151,6 тыс. руб., что на 8% больше, чем во втором полугодии 2023 года.
Также наибольший спрос наблюдается на сотрудников следующих специальностей:
Медицинские работники
Инженеры и технические специалисты
Профессионалы в области экологии и устойчивого развития
Финансовые консультанты и аудиторы
С усложнением финансовых инструментов и регулированием рынков возрастает необходимость в квалифицированных специалистах, способных управлять финансами компаний и частных лиц, отмечает Доманская.
Маркетологи и специалисты по цифровым коммуникациям
По ее словам, в условиях высокой конкуренции и активного использования интернета и социальных сетей компаниям нужны профессионалы, способные эффективно продвигать продукты и услуги.
Педагоги и тренеры
Образование остается важной сферой. По словам Доманской, спрос на педагогов, особенно в области IT и естественных наук, будет сохраняться. Она также отмечает, что тренеры по личностному росту и развитию soft skills становятся все более востребованными, так как многие компании инвестируют в обучение своих сотрудников.
Логисты и специалисты по управлению цепями поставок
«Глобализация экономики и рост электронной коммерции требуют оптимизации логистических процессов», — говорит эксперт.
Психологи и коучи
Рост стресса и психоэмоциональной нагрузки на людей также приводит к увеличению спроса на психологические услуги, заключает Доманская.
Однако Екатерина Зеленкова, HR бизнес-партнер Коммуникационной группы PROGRESS, считает, что с развитием технологий и автоматизации ряд профессий становится все менее востребованным. Она назвала для «Инк.» топ-7 самых востребованных профессий и их приблизительный доход, на которые не так влияют технологии.