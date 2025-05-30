Согласно анализу корпоративных отчетностей, торговая политика администрации Дональда Трампа уже нанесла глобальному бизнесу ущерб, превышающий $34 млрд. Эта сумма складывается из потерь продаж и возросших издержек, причем эксперты предупреждают, что реальные последствия могут быть значительно серьезнее.

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Крупнейшие мировые корпорации, включая технологических гигантов Apple и Sony, автопроизводителей Ford и Porsche, а также ретейлера Walmart, вынуждены пересматривать свои финансовые прогнозы. Volvo Car, наиболее пострадавшая от американских пошлин среди европейских автопроизводителей, полностью отказалась от прогнозирования прибыли на ближайшие два года.

Профессор Йельской школы менеджмента Джеффри Зонненфельд отмечает, что даже утроение официальных оценок потерь не отразит истинных масштабов последствий. Эффект торговых войн проявляется в цепных реакциях: рост цен на алюминий и электронику увеличивает себестоимость автомобилей, а 10%-е пошлины на алкогольную продукцию из ЕС вынудили Diageo объявить о масштабной программе сокращения затрат.

Ситуация усугубляется растущей неопределенностью. В ходе последнего отчетного сезона 72% компаний из индекса S&P 500 упомянули тарифы как значимый фактор риска — резкий рост по сравнению с 30% в предыдущем квартале. При этом аналитики ожидают замедления роста чистой прибыли крупнейших американских корпораций более чем вдвое.

Белый дом продолжает настаивать, что торговая политика в конечном итоге перенесет расходы на партнеров США. Однако текущие данные свидетельствуют: первыми жертвами становятся американские компании и потребители. Как отмечают аналитики eMarketer, даже такие простые удовольствия, как вечер с бокалом хорошего виски, теперь обходятся значительно дороже.

Пока администрация Трампа рассматривает тарифы как рычаг давления, бизнес вынужден адаптироваться к новой реальности — переносить производство, пересматривать цепочки поставок и повышать цены. И чем дольше сохраняется неопределенность, тем значительнее будут конечные издержки для глобальной экономики.