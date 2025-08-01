Новые таможенные тарифы, введенные администрацией Дональда Трампа, создают серьезные проблемы для Apple. По данным аналитиков, к концу сентября 2025 года компания может потерять до $2 млрд из-за повышенных пошлин.

Gonzalo Fuentes/File Photo/Reuters

Уже с весны, когда были введены первые ограничения, убытки Apple составили $800 млн, а в текущем квартале ожидаются дополнительные потери в $1,1 млрд.

Раньше Apple преимущественно производила продукцию для американского рынка в Китае, но теперь активно переносит часть мощностей в Индию. Однако и это направление оказалось под ударом: с 1 августа Трамп ввел 25%-ные пошлины на все товары из Индии, которая обеспечивает около 36% импорта смартфонов в США.

Трехуровневая система тарифов

Администрация США разделила торговых партнеров на три категории с пошлинами от 10% до 41%. Наиболее высокие ставки (30–41%) применяются к Сирии, Мьянме, Швейцарии, Ираку, Сербии и ЮАР. Страны с минимальным торговым дефицитом с США попадают под 15%-ный тариф, а те, кто не заключил соглашения с Вашингтоном, сталкиваются с еще более жесткими условиями.

Отдельные меры затронули Канаду: пошлины на ее товары повышены с 25% до 35% из-за «недостаточных усилий» в борьбе с контрабандой фентанила. В отношении ЕС, Японии и Южной Кореи ставки снижены после заключения торговых договоренностей.

Пока остается неясной судьба китайского направления — переговоры между Вашингтоном и Пекином продолжаются, но Apple уже ощущает последствия торговой войны. Компании приходится адаптироваться к новым условиям, перестраивая цепочки поставок и ища альтернативные производственные площадки.