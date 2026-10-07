Офлайн-ретейл попросил правительство ужесточить налоговые правила для маркетплейсов. РАТЭК, Ассоциация текстильщиков России, «Леонардо» и представители региональных ТЦ предложили ограничить УСН и посреднические схемы, а для ПВЗ ввести сбор 5% с оборота.

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Поводом для обращения стала разница в экономике двух форматов торговли. Авторы письма считают, что агентские и комиссионные договоры следует ограничивать, если их используют для целенаправленного сокращения налоговых выплат. ПВЗ, по их предложению, должны либо работать по общей системе налогообложения, либо платить сбор с оборота. Аппарат правительства подтвердил «Коммерсанту» получение обращения.

Однако перенос офлайн-модели на маркетплейсы не решает вопрос автоматически. Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров указывает, что обычный магазин получает выручку от полной стоимости реализованного товара, тогда как площадка зарабатывает на комиссии и других услугах. В Wildberries также отмечают, что при агентской модели налоги распределяются между участниками сделки: продавец платит с реализации, маркетплейс — со своего дохода.

Отдельный сбор может оказаться особенно чувствительным для ПВЗ. По оценке партнера департамента налогов и права ДРТ Юлии Орловой, такие точки обычно работают с маржинальностью 3–8%. Платеж в 5% от оборота почти полностью сопоставим с их прибылью и может перевести часть бизнеса в убыток. При этом многие пункты принадлежат небольшим предпринимателям, поэтому дополнительную нагрузку придется либо брать самим операторам, либо переносить в стоимость услуг и товаров.

Эксперты считают, что выравнивать условия торговли можно и без нового сбора. Директор департамента налогового и юридического консультирования Kept Антон Гребенчук предлагает усилить контроль за соблюдением налоговых правил малым бизнесом и одновременно снизить имущественную и земельную нагрузку на владельцев торговых центров. Ранее возможный недобор бюджета из-за различий между налоговыми моделями онлайн- и офлайн-торговли оценивался в 440–690 млрд руб. за 2026 год.

При этом налоговый контроль за продавцами маркетплейсов уже усиливается. По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, крупнейшие площадки передают налоговым органам сведения о предпринимателях с признаками дробления бизнеса. Новое обращение фактически переводит спор на следующий уровень: участники рынка предлагают не только контролировать конкретные схемы, но и пересмотреть сами правила налогообложения электронной и традиционной торговли.

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