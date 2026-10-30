Американская компания Waymo в 2027 году начнет испытания беспилотных электромобилей Toyota bZ4X в Японии. Это часть расширения партнерства двух компаний, которое в перспективе позволит запустить роботакси и на других международных рынках, в том числе в Великобритании.

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В рамках соглашения Toyota будет выпускать автомобили bZ4×2027 модельного года и устанавливать на них систему автономного вождения Waymo непосредственно на заводе в японском городе Такаока. Первым рынком для испытаний станет Япония, где Waymo рассчитывает в дальнейшем запустить собственный сервис роботакси.

В перспективе компании планируют вывести автомобили и на другие рынки с левосторонним расположением руля и правосторонним движением, включая Великобританию. Сейчас Waymo уже тестирует в Лондоне беспилотные автомобили Jaguar I-Pace и рассчитывает запустить там сервис поездок после получения необходимых разрешений.

Новое соглашение стало следующим этапом сотрудничества Toyota и Waymo, начавшегося в апреле 2025 года. Тогда компании договорились изучить возможности совместной разработки и внедрения платформы для беспилотных автомобилей. Теперь партнерство получило более конкретное направление: Toyota будет предоставлять автомобили, адаптированные под региональные требования, а Waymo — интегрировать в них свою технологию автономного вождения.

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При этом сотрудничество может не ограничиться роботакси. Компании также намерены изучить возможность установки системы Waymo в личные автомобили Toyota. Кроме того, они рассматривают другие совместные проекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

В Toyota отметили, что партнерство позволит масштабировать технологию Waymo и сделать ее доступной пользователям в Японии и других странах через сервис заказа поездок. Параллельно автопроизводитель намерен изучить, как взаимодействие автомобилей с дорожной инфраструктурой может повысить безопасность на дорогах.

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