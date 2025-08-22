Японский автопроизводитель Toyota поставил точку в обсуждениях о возможном возвращении на российский рынок. Как пишет Autonews.ru, в европейском офисе компании прямо заявили, что продажи новых автомобилей в России невозможны из-за действующих санкций.

Christina Telep, Unsplash

Старший специалист по коммуникациям Toyota Motor Europe Каори Хасэгава подчеркнула: любая поставка машин автоматически подпадает под санкции, поэтому этот вопрос даже не рассматривается.

Тем не менее компания продолжает оказывать поддержку владельцам автомобилей Toyota в России. В страну по-прежнему поступают оригинальные запчасти, которые не входят в санкционные списки.

Представители бренда отмечают, что это необходимо для обеспечения безопасности клиентов, уже владеющих автомобилями марки. Известно, что после ухода Toyota в стране осталось значительное количество машин, требующих обслуживания и ремонта.

Ситуация выглядит окончательной: если другие автопроизводители прибегают к обходным решениям, то Toyota твердо следует своей корпоративной политике и менять курс не планирует. Для российских покупателей это означает, что доступ к новым моделям возможен только через параллельный импорт, сопряженный с дополнительными рисками и затруднениями.