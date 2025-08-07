Японский автогигант Toyota прогнозирует снижение операционной прибыли на 1,4 трлн иен ($9,5 млрд) за финансовый год из-за тарифов на импорт автомобилей в США, введенных президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщили в компании, одновременно снизив прогноз чистой прибыли на 14% — до 2,6 трлн иен.

Unsplash

Компания учла соглашение между Вашингтоном и Токио, которое снизило тарифы на японские автомобили с 27,5% до 15% (с учетом базовой ставки 2,5%). Предполагается, что новая ставка начнет действовать в августе.

За апрель-июнь чистая прибыль Toyota составила 841 млрд иен (примерно $5,42 млрд или 494,7 млрд руб.), что на 36,9% ниже аналогичного периода прошлого года. На показатель повлияли дополнительные 25% тарифа, введенные в апреле, а также укрепление иены. Операционная прибыль за квартал снизилась на 10,9% — до 1,1 трлн иен, при росте выручки на 3,5% — до 12 трлн иен.

Издание отмечает, что Северная Америка остается ключевым рынком для Toyota, обеспечивая около 33% продаж в квартале, за ней следуют Япония (20%) и остальная Азия (17%). Несмотря на тарифы, экспорт из Японии в США в мае вырос на 22,9% (до 41 573 единиц), в июне — на 15,9% (до 52 745 единиц).

Для противодействия тарифам компания намерена максимально использовать производственные мощности в США. Кроме того, в июне Toyota объявила о повышении цен на автомобили в США в среднем на $270 для моделей, производимых с 1 июля.