Группа островов у берегов Антарктиды попала в список «стран», в отношении которых президент США Дональд Трамп ввел пошлины, сообщает The Guardian. Острова являются внешними территориями Австралии. На некоторых из них живут только пингвины.

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В список обложенных пошлинами территорий, в частности, вошли острова Херд и Макдональд — они совершенно необитаемы, а добраться до них можно только по морю. Такое путешествие от западного побережья Австралии займет две недели.

Издание отмечает, что на этой территории осуществляется рыбный промысел, но нет никаких строений. В то же время, по данным Всемирного банка, в 2022 году США экспортировали на эти острова «машин и электрооборудования» на $1,4 млн.

В перечень Белого дома также попали Кокосовые острова, остров Рождества и остров Норфолк. На последнем проживают 2 188 человек, в 2023 остров экспортировал в США товаров на $665 тыс., преимущественно кожаную обувь.

«На острове Норфолк действует тариф в 29%. Я не совсем уверен, что этот регион является торговым конкурентом гигантской экономики Соединенных Штатов, но это просто иллюстрирует тот факт, что нигде на Земле нет безопасного места», — заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин на импорт в размере от 10 до 50% в зависимости от государства. Они затронули более 180 стран. Самые высокие ставки были введены против Лесото и принадлежащих Франции Сен-Пьер и Микелон. Для стран ЕС они составят 20%, для Китая — 34%.

При этом США не ввели пошлины на российские товары, так как, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, американские санкции уже «препятствуют какой-либо значимой торговле» с Россией. По этой же причине пошлины также не были введены в отношении Белоруссии, Кубы и Северной Кореи.