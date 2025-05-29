Гарвардский университет должен ограничить прием иностранных студентов до 15% вместо текущих 31%, заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает Bloomberg. При этом, по данным Гарварда, доля иностранцев составляет 27% (6,8 тыс. студентов), отмечает агентство.

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По словам республиканца, высокая доля иностранцев мешает американским абитуриентам поступать в престижные вузы. «Я хочу убедиться, что иностранные студенты — это люди, которые могут любить нашу страну», — сказал Трамп.

Заявление стало частью кампании администрации Трампа, направленной на изменение политики Гарварда. Так, администрация США уже пыталась заморозить финансирование Гарварда и запретить прием иностранных студентов, но университет добился временного судебного запрета на эти меры.



