Президент США Дональд Трамп через несколько часов после объявления нового главы британской компании Jaguar Land Rover напомнил о «полной катастрофе» — прошлогоднем ребрендинге автопроизводителя, и отметил, что после ухода его предыдущего CEO Адриана Мордейла компания стала принимать сомнительные решения. В то же время глава государства похвалил рекламную кампанию марки одежды American Eagle, сочтя ее более «горячей» благодаря участию голивудской актрисы Сидни Суини. Эти сравнения он привел в одном сообщении в своей соцсети Truth Social, и его похвала немедленно отразилась на акциях производителя одежды, которые выросли на 23%.

Фото: https://www.ae.com/

«Кто захочет покупать Jaguar после такой позорной рекламы?» — поинтересовался Трамп. Прошлогодняя кампания JLR вызвал негодование у пользователей соцсетей, даже владелец Tesla Илон Макс написал в X: «А вы точно продаете машины?». В 30-секундном видеоролике не показали ни одного автомобиля, в кадре находились только модели разных рас и национальностей в цветных костюмах. Слоганом стала фраза Copy Nothing — «никаких копий».

В прошлом году JLR сократил производство обычных автомобилей, намереваясь полностью перейти на создания электрокаров.

В то же время реклама джинсовой одежды American Eagle показалась президенту США более цепляющей, а также он похвалил актрису за политическую позицию. «У Сидни Суини, зарегистрированной республиканки, самая „горячая“ реклама <…> благодаря ей джинсы просто сметают с полок», — указал Трамп — сам член Республиканской партии.

Благодаря такой реакции президента акции бренда одежды взлетели на 23%. Поисковые запросы в Google об этом компании побили 20-летний рекорд. Однако прогнозировать покупательский спрос пока сложно.

Реакция политиков на рекламу или продукцию каких-то брендов автоматически привлекает внимание аудитории к их производителям. Так, президент России Владимир Путин неоднократно положительно отзывался об автомобилях марки Aurus. В результате машины стала подарком на международном уровне — свой Aurus Senat есть у северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также приобретением всей линейки Aurus интересовался и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов.