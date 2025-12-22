Новый год для многих стал не столько волшебным праздником, сколько источником стресса и усталости. Пока большинство планирует застолье и выбирает подарки, почти каждый четвертый житель России признается, что совсем не ждет 31 декабря. Исследование агентства Pro-Vision Communications раскрыло причины этого «праздничного выгорания», пишет «Газета. Ru».

Freepik

Финансы возглавляют список раздражителей: 77% опрошенных указывают на непростые траты на подарки, угощения и развлечения. На втором месте — переедание и злоупотребление алкоголем (58%). Замыкает тройку вынужденное веселье: более половины респондентов воспринимают корпоративы и праздничные программы как дополнительную рабочую нагрузку.

Наряду с бытовыми сложностями — пробками, очередями и необходимостью работать в праздники — исследователи выявили и более глубокие, экзистенциальные причины. Для 18% новогоднее подведение итогов превращается в болезненное сравнение себя с другими. Длинные выходные вызывают скуку и чувство потерянного времени у 14%, а для 13% праздник лишь обостряет одиночество.

Кульминацией этого напряжения становится вечер 31 декабря. К этому моменту главной эмоцией для 72% россиян становится усталость. Радость и предвкушение испытывают лишь 54%, а каждый третий признается в тревоге. При этом 23% чувствуют давление социальных ожиданий — необходимость «быть счастливым» даже при отсутствии соответствующего настроения.