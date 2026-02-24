Медиа для предпринимателей «Инк» объявляет об открытии первой в 2026 году тематической недели — она посвящена медицине. С 24 февраля по 4 марта на нашем сайте и в соцсетях появятся интервью с основателями отраслевых компаний, аналитика, обзоры бизнес-моделей и дискуссии о будущем этой сферы.

Среди спикеров — Дмитрий Сахаров, кандидат биологических наук, заместитель директора по развитию производства холдинга «ХимМед», который расскажет о том, о том, где в биомедрынке искать деньги, почему инвестору выгоднее идти в биотех и как окупиться стартапу.

Генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов поделится мнением о том, чего в будущем ждать от рынка фармы в мире.

Основатель медтех-платформы МедРокет Сергей Федосов поделится, как с появлением сайтов с отзывами о врачах меняются отношения между ними и пациентами.

Кроме того, читатели «Инка» узнают о трендах в стоматологии, как создаются БАДы, почему не каждый инвестор выбирает вложения в биомедтех и многое другое.



