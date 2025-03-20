Многие россияне на фоне ужесточения условий кредитования 42% намерены пересмотреть свои финансовые стратегии на текущий год. При этом 23% респондентов не собираются отказываться от кредитов, а 35% пока не уверены, изменятся ли их финансовые планы. Таковы результаты исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», которыми он поделился с «Инк.».

В опросе приняли участие 2500 человек, планировавших взять в этом году крупный кредит. Целью исследования стало выяснить, как изменились финансовые настроения и личные стратегии россиян в связи с новым регуляторных изменений — банки ужесточают требования для клиентов с высокой долговой нагрузкой, и с апреля 2025 года станет труднее взять ипотеку и автокредит.

Выяснилось, что среди тех, кто планирует пересмотреть свои финансовые стратегии, 29% откажутся от планов на ипотеку. Интересно, что каждый третий (33%) опрошенный намерен потратить уже имеющийся первоначальный взнос на покупку или ремонт дачи.

Еще 24% россиян отправятся на эти деньги в путешествие, 16% инвестируют накопления, а 14% откроют собственный бизнес. И лишь 8% респондентов из этой группы потратят деньги на покупку автомобиля. Оставшиеся 5% пока не знают, как распорядятся деньгами.

Отмечается, что купить или отремонтировать дачу чаще всего хотят IT-специалисты и представители медицинской сферы. Отправиться в путешествие мечтают представители торговой отрасли, а инвестициями и развитием собственного бизнеса чаще всего занимаются представители IT- и финансовой инфраструктур. Учителя чаще остальных планируют вместо ипотеки приобрести машину.

Кроме того, 25% россиян будут вынуждены отказаться и от запланированных автокредитов. Еще 23% — от открытия или масштабирования собственного бизнеса, а 16% — от путешествий. При этом 7% участников опроса признались, что решили не брать даже кредит на бытовые нужды.