Треть организаций сталкиваются с сопротивлением сотрудников при внедрении искусственного интеллекта (ИИ), сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Ассоциации менеджеров. В числе других препятствий — сложности интеграции ИИ с существующими ИТ-системами (57%), вопросы безопасности данных (55%), нехватка квалифицированных кадров (45%) и недостаточное понимание технологий сотрудниками (44%). Высокие затраты на внедрение отметили 12% респондентов.

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Внедрение ИИ изменило обязанности сотрудников в 55% компаний, привело к созданию новых должностей (11%) и кросс-функциональных команд (13%), но в 21% случаев сопровождалось сокращением штатных позиций.

ИИ готов заменить человека в оптимизации процессов (79%), прогнозировании (68%), принятии решений на основе данных (52%) и финансовом планировании (46%).

Однако 100% опрошенных уверены, что ИИ не способен принимать морально-этические решения, а 89% считают, что он не заменит человеческие эмоции, эмпатию и мотивацию. Стратегическое мышление (57%) и разрешение конфликтов (34%) также остаются за людьми, считают опрошенные.

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При этом 58% руководителей не видят угрозы своей замены ИИ, а 23% допускают делегирование рутинных задач топ-менеджеров.

Сейчас 12% компаний постоянно используют ИИ как основу деятельности, 80% применяют его периодически, а 8% почти не задействуют технологии.

В исследовании приняли участие топ-менеджеры более чем из 130 российских компаний в возрасте от 35 до 65 лет.