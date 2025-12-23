Около трети представителей малого и среднего бизнеса допускают возможность прекращения деятельности в ближайшие шесть месяцев, согласно результатам опроса ассоциации «Опора России», Промсвязьбанка, аналитического центра НАФИ и Magram Market Research.

Charles Forerunner, Unsplash

На вопрос о вероятности закрытия бизнеса в ближайшие шесть месяцев 67% респондентов ответили, что не рассматривают такой сценарий. В то же время треть предпринимателей не исключает прекращения деятельности: 20% готовы пойти на этот шаг в случае ухудшения экономической ситуации, еще 13% — даже при сохранении нынешних условий, если они не увидят улучшений.

При этом, согласно исследованию, динамика индекса и его ключевых компонентов как в годовом, так и в помесячном выражении в целом выглядит более устойчиво. Показатель продаж достиг максимальных значений с осени прошлого года на фоне улучшения ожиданий бизнеса по выручке, хотя по-прежнему остается в зоне умеренного спада. Ситуация на рынке труда также улучшилась: компонент, отражающий кадровые ожидания, впервые с июля перешел в зону роста — МСП стали чаще планировать расширение штата и увеличили фактический наем.

Однако кредитный компонент незначительно снизился, но сохраняется на годовых максимумах благодаря смягчению денежно-кредитной политики. Инвестиционная активность, в свою очередь, ускорила рост и достигла максимального уровня с начала 2025 года, что связано с повышением готовности компаний увеличивать вложения.