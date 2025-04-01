Аналитики банка «Точка» с участием бизнес-клуба «Реформа» опросили более 500 руководителей малого и микробизнеса. Оказалось, что 31% предпринимателей испытывает трудности при работе с зумерами и пока не нашли к ним подход, а 64% руководителей бизнеса не готовы ввести четырехдневную рабочую неделю. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Аналитики выяснили, что работа с зумерами вызывает сложности примерно у трети предпринимателей (31%). При этом практически столько же (27%) видят в молодых сотрудниках ценный потенциал и считают, что к ним необходим лишь иной подход.

Опрос показал, что более позитивно к представителям этого поколения относятся предприниматели до 34 лет и компании из Санкт-Петербурга, тогда как в Москве сложности работы с молодежью выражены сильнее (35%).

HR-директор «Точки» Эльвира Фарвазова отметила, что зумеры лучше разбираются в технологиях и инновациях. При этом некоторые работодатели могут считать их неопытными или не готовыми к серьезной ответственности.

«Вместо того чтобы думать, что у них есть плохого, лучше сфокусироваться на их креативности, эмпатии, инновационности и сделать их амбассадорами изменений», — считает эксперт.

Несмотря на активные обсуждения темы сокращенной рабочей недели, только 23% работодателей готовы ее внедрить. В то же время 64% предпринимателей высказываются против, а 13% сомневаются.

Противники четырехдневной рабочей недели чаще всего отмечают невозможность ее реализации из-за отраслевой специфики (54%), опасения снижения доходов (40%) и качества обслуживания клиентов (37%).

При этом полностью удаленные компании гораздо более открыты к этой идее (45%) по сравнению с офисными (14%) и гибридными (25%) форматами. Вместе с тем 34% респондентов готовы рассмотреть даже шестидневную неделю при наличии потребности.

Опрос также показал, что предприниматели активно используют различные инструменты мотивации сотрудников: