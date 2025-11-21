На собеседовании помогут тактики, которые демонстрируют мотивацию и готовность к работе. Эффект производят вопросы о задачах, которые можно решить с первых дней, а также ясное объяснение, почему интересна именно эта должность. Невербальные сигналы вроде спокойной улыбки и уверенного кивка усиливают впечатление профессионализма.

Но есть и то, чего лучше избегать, например, фразы, которые могут оттолкнуть, говорит Нолан Черч, бывший рекрутер в Google и генеральный директор компании FairComp, занимающейся данными о заработной плате. И вот чего он советует избегать соискателям.

Начнем с вопроса интервьюера, что вы можете улучшить. В ответе не используйте фразы, которые звучат так, будто вы думаете, что вам нечему учиться, говорит Черч. Например, «я слишком много работаю» или «я перфекционист». Они воспринимаются как недостатки, хотя на самом деле комплиментарны.

Когда вы так говорите, создается впечатление, что вы неискренни, говорит он. Либо вы не до конца честны в том, кто вы есть на самом деле, либо считаете, что не можете стать лучше как работник. Вместо этих пустых фраз Черч рекомендует привести пример ошибки, которую вы совершили, и какие уроки вы извлекли из нее.

Не говорите ничего плохого о людях, с которыми вы работали. Будь то бывший коллега, менеджер или компания, «все, что перекладывает вину с вас на кого-то другого», звучит плохо, говорит Черч. Принятие ответственности указывает, что вы достаточно скромны, чтобы признать свое несовершенство, но готовы учиться на своих ошибках.

Наконец, избегайте отвечать на вопросы словами «я не знаю». «Когда я слышу это, думаю: „Разговор окончен? Вы не собираетесь решать эти проблемы?“», — говорит он. Особенно это касается молодых людей, которые только начинают свою карьеру.

Возможно, у вас не так много опыта и конкретных примеров ваших достижений. В таких ситуациях эксперт советует сказать: «Я не знаю, но вот как я бы подошел к решению этого вопроса». Приведите несколько примеров, как вы решили бы проблему, чтобы показать, что вы будете действовать на опережение.

Ранее Крис Уильямс, бывший вице-президент по персоналу в Microsoft, советник и консультант высшего звена более чем с 40-летним опытом руководства и создания команд, рассказал, как долго можно работать на одном месте. Если раньше смена работы рассматривалась как признак беспокойства, незрелости и неспособности пережить трудные времена, то теперь маятник качнулся и в другую сторону: молодые рекрутеры смотрят на сотрудника с 10-летним стажем работы в одной компании и спрашивают, в чем проблема.