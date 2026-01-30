Ведущие технологические гиганты Nvidia, Amazon и Microsoft ведут активные переговоры о новых масштабных инвестициях в компанию OpenAI, создателя ChatGPT. По данным издания The Information, ссылающегося на осведомленный источник, общая сумма потенциальных вложений может достигнуть $60 млрд.

Dima Solomin/Unsplash

Эта инициатива связана с растущими финансовыми потребностями OpenAI. Компания сталкивается с резким увеличением расходов на обучение и эксплуатацию своих ИИ-моделей, а также с усилением конкурентной борьбы с такими игроками, как Google и другими крупными компаниями, развивающими собственные системы искусственного интеллекта.

Согласно имеющейся информации, распределение инвестиций может быть следующим:

— Nvidia, которая уже является ключевым инвестором и основным поставщиком процессоров для OpenAI, рассматривает возможность вложить до $30 млрд.

— Microsoft, стратегический партнер OpenAI с многолетним сотрудничеством, обсуждает инвестиции в размере менее $10 млрд.

— Amazon, который может стать новым участником капитала, оценивает возможность инвестиций свыше $20 млрд.

Сообщается, что переговоры продвинулись достаточно далеко, и OpenAI близка к достижению предварительных договоренностей с потенциальными инвесторами. В частности, участие Amazon может быть связано не только с прямыми вложениями, но и с заключением коммерческих соглашений.

Обсуждается расширение контракта на использование облачной инфраструктуры Amazon Web Services (AWS), а также распространение продуктов OpenAI, включая корпоративные подписки на ChatGPT, через экосистему Amazon.

Параллельно с поиском частных инвестиций OpenAI, по данным The Wall Street Journal, ускоряет подготовку к первичному публичному размещению акций (IPO). Источники издания указывают, что компания может выйти на биржу уже в четвертом квартале 2026 года. Для этого стартап ведет неформальные консультации с инвестиционными банками и расширяет финансовый отдел, привлекая опытных специалистов.

Аналитики отмечают, что 2026 год может стать рекордным для технологических IPO после периода относительного затишья. В числе наиболее ожидаемых компаний, помимо OpenAI, называют ее прямого конкурента Anthropic и космическую компанию SpaceX Илона Маска.

Однако для OpenAI, несмотря на ее лидирующие позиции, успешное проведение IPO может стать сложной задачей, поскольку компания продолжает сталкиваться с проблемами быстрорастущего стартапа, требующими огромных капиталовложений и четкой стратегии монетизации.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.