Медсестра хосписа Джули Макфадден ухаживает за людьми, которые находятся на грани смерти. Эта работа дает ей возможность увидеть, о чем сожалеют людей в последние моменты их жизни. Женщина рассказала CNBC о трех самых распространенных вещах, которые люди вспоминают на смертном одре.

«Разговоры о смерти и размышления о конечности собственного существования, на мой взгляд, действительно помогают жить лучше, более осмысленно, и я думаю, что это помогает уйти из жизни более спокойно», — говорит 41-летняя Макфадден, автор книги «Нечего бояться: демистификация смерти для более полноценной жизни».

По ее словам, она чаще всего слышит от пациентов хосписа о следующих трех вещах:

Они жалеют о том, что не ценили свое здоровье, когда оно у них было. «Они не понимали, как им повезло, что у них здоровое тело, — говорит Макфадден. — Это первое, что я слышу».

Они досадуют, что работали до самого выхода на пенсию, в результате чего у них осталось мало времени, чтобы оценить саму жизнь. «Некоторым из нас приходится постоянно работать. Такие условия диктует мир, в котором мы живем, — говорит она. — Но я считаю, что можно жить полноценной жизнью, если ежедневно благодарить судьбу за мелкие радости».

Они часто раскаиваются из-за своего отношения к кому-то, например, о том, что не попросили прощения, не воссоединились раньше со своей отдалившейся сестрой или слишком сильно заботились о том, что подумают люди. «Они не жили не так, как хотели сами, а так, как хотели окружающие» — говорит эксперт.

Макфадден, проработавшая медсестрой 16 лет (в том числе 8 лет в хосписе и паллиативной клинике), считает, что даже те люди, которым не грозит скорая смерть, могут извлечь пользу из размышлений о конце жизни. На канале в TikTok, где она известна как «медсестра хосписа Джули», ее видеоролики о науке умирания и опыте оказания медицинской помощи привлекли 1,6 млн подписчиков на аккаунт.

«То, с чем мы боремся, остается, — утверждает она. — Если мы говорим о смерти, это не означает, что она наступит. Если мы говорим о чем-то, чего боимся, это не значит, что страх станет больше — на самом деле, обычно он уменьшается».

По словам Макфадден, каждый должен ежедневно задавать себе вопрос: «Если бы я знал, что умру через шесть месяцев, что бы я изменил в своей жизни?» Это может показаться болезненным, но это упражнение может помочь прояснить приоритеты и определить, чего человек хочет от жизни.

Смысл не в том, чтобы немедленно «прыгать со скал, уезжать в отпуск и хвататься за парашюты», — уточняет она. Напротив, самоанализ — это толчок к тому, чтобы ценить более мелкие детали повседневной жизни: вкус кофе и еды, солнечный свет на лице, способность двигаться, иметь аппетит и разговаривать с другими людьми, говорит Макфадден.

«У нас не всегда будет здоровье, мы не всегда будем живы, — напоминает она. — Это помогает мне быть благодарной за то, что происходит здесь и сейчас».

Другие специалисты по вопросам конечности жизни поддерживают этот подход. «Как врач, я рекомендую придерживаться сбалансированной диеты, регулярно заниматься спортом, избегать курения и занятий, связанных с повышенным риском», — заявила Шошана Ангерлейдер, доктор внутренних болезней и основатель некоммерческой организации End Well Foundation.

Этот список она предложила продолжить размышлениями о смертности. «На протяжении всей жизни, будь вам 20, 50, 80, неважно, они позволяют нам лучше проводить каждый день, наполняя свою жизнь смыслом и целью», — добавила она.

Действительно, принятие того факта, что однажды наступит смерть, может помочь найти смысл в мелочах, которые приносят радость, говорит эксперт по поддержке в конце жизни Алуа Артур.

«Осознание своей смертности означает, что в какой-то момент у меня больше не будет доступа ко всем этим чувствам, — сказала она. — И как же здорово, что я могу чувствовать холод на своих руках. Как здорово, что у меня есть тарелки, с которых я могу есть».

Также взглянуть на жизнь по-новому можно, составив некролог. Такой метод советует директор похоронного бюро Виктор Суини, который каждый год переписывает собственный некролог. Рассказ о своей смерти помогает ему осмыслить жизнь и расставить приоритеты.