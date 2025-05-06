Туристический сервис TripAdvisor опубликовал ежегодный рейтинг «Лучший выбор путешественников» за текущий год. В этом списке оказались 25 лучших отелей, отобранных более чем из 1,6 млн гостиниц по всему миру. В топ вошли несколько отелей из популярных у российских туристов стран, включая Турцию и Египет.

Возглавил рейтинг не традиционный пляжный курорт, а бутик-отель Romance Istanbul Hotel, расположенный в историческом центре Стамбула. Этот небольшой отель всего с 39 номерами сумел обойти крупные курортные комплексы, предлагая гостям аутентичный турецкий колорит и высокий уровень сервиса. Стоимость недельного проживания здесь начинается от 187 тыс. руб. за двоих.

Среди лидеров рейтинга представлены отели с разной ценовой политикой. Например, мексиканский Secrets Akumal Riviera Maya в Тулуме предлагает отдых от 592 тыс. руб. за неделю, в то время как вьетнамский Grandvrio Ocean Resort в Дананге доступен от 268 тыс. руб.

Индийский Gokulam Grand Turtle on the Beach в Керале удивил демократичными ценами — от 194 тыс. руб., а карибский Bucuti & Tara Beach Resort на Арубе позиционируется как отель исключительно для взрослых гостей — с детьми туда просят не селиться.

В топ-10 вошли отели из Доминиканской Республики (Hyatt Zilara Cap Cana, от 749 тыс. руб.), Великобритании (St. Ermin’s в Лондоне), США (French Quarter Inn в Южной Каролине) и Мальдив (Siyam World Maldives, от 434 тыс. руб.).

Египетские отели не вошли в первую десятку, но представлены в расширенном списке. Steigenberger Coraya Beach в Хургаде занял 19 место с ценами от 308 тыс. руб., а Iberotel Makadi Beach оказался на 23 позиции, со стоимостью отдыха от 274 тыс. руб. за неделю.