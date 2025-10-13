Нобелевскую премию по экономике присудили трем ученым — американо-израильскому историку Джоэлу Мокиру, французскому экономисту Филиппу Агиону и канадскому экономисту Питеру Ховитту — за объяснение механизмов экономического роста, обусловленного инновациями. Половина награды (общая сумма – около $1,2 млн) достанется Мокиру «за выявление предпосылок для устойчивого роста за счет технологического прогресса», а другую поделят Агион и Ховитт «за теорию устойчивого роста через созидательное разрушение».

Исследования лауреатов объясняют, почему за последние два столетия мир впервые в истории столкнулся с непрерывным экономическим развитием. До этого момента стагнация была нормой: даже важные открытия приводили лишь к временному улучшению условий жизни, после чего рост останавливался.

Мокир использовал исторические источники, чтобы понять причины перехода к новой модели. Он показал: для самоподдерживающегося процесса нужны не только знания о том, что нечто работает, но и научные объяснения причин. Этого часто не хватало до промышленной революции, что затрудняло развитие открытий. Ученый также подчеркнул значимость открытости общества к новым идеям и переменам.

Агион и Ховитт в статье 1992 года построили математическую модель созидательного разрушения: выход на рынок нового продукта приводит к вытеснению компаний со старыми технологиями. Инновация созидательна, поскольку представляет новое решение, но одновременно разрушительна для конкурентов с устаревшими разработками.

Джоэл Мокир родился в 1946 году в Лейдене, Нидерланды. В 1971 году получил степень доктора в Йельском университете. Сейчас он профессор Северо-Западного университета в США, преподает историю и экономику. Филипп Агион родился в 1956 году в Париже. Степень доктора получил в 1987 году в Гарварде. Профессор Коллеж де Франс и Лондонской школы экономики и политических наук. Питер Ховитт родился в 1946 году в Канаде. Докторскую защитил в 1973 году в Северо-Западном университете США. Профессор Брауновского университета в США.

Премию по экономике присуждают за исключительный вклад в эту область. В завещании Альфреда Нобеля ее не было — награду добавили к традиционным номинациям в 1968 году. Госбанк Швеции в честь своего 30-летия сделал пожертвование, обеспечившее бессрочное финансирование административных расходов фонда Нобеля, связанных с премией. В 2024 году премию получили Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон за исследования причин различий в благосостоянии государств и роли институтов. С момента основания премии (с учетом лауреатов 2025 года) были награждены 99 ученых-экономистов.